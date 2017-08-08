Белорусский пловец Павел Санкович завоевал бронзу на этапе КМ в Берлине

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Белорус сумел подняться на пьедестал почета по итогам выступления на дистанции 100 м на спине, проплыв за 50,70 сек. Первое место у поляка Радослава Кавецкого — 49,97 сек., вторым стал японец Масаки Канеко — 50,29 сек. В квалификации на дистанции 200 м баттерфляем Евгению Цуркину удалось выйти в решающую стадию с новым национальным рекордом — 1 мин. 54,79 сек. Прежнее достижение, установленное в 2013 году, также принадлежало Евгению и равнялось 1 мин. 55,30 сек. В финале белорусский спортсмен показал восьмое время 1 мин. 55,05 сек.

Еще одно новое национальное достижение на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине установил Илья Шиманович, обновивший рекорд Беларуси на дистанции 50 м брассом в квалификации — 26,16 сек. В финале Илья стал четвертым, но улучшил свое же достижение — 26,06 сек. Первое место на дистанции 50 м брассом у Кэмерона ван дер Бурга из ЮАР — 25,49 сек. Вторым стал итальянец Фабио Скозолли — 25,97 сек., на третью ступеньку пьедестала поднялся россиянин Кирилл Пригода — 25,86 сек.

Всего на втором этапе Кубка мира в Берлине в 25-метровом бассейне белорусские пловцы завоевали три награды. Ранее Евгений Цуркин финишировал вторым на дистанции 50 м баттерфляем, Илья Шиманович в финале дистанции 100 м брассом занял третье место.