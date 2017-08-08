Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30617836/
8 августа 2017, 10:23 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Белорусский пловец Павел Санкович завоевал бронзу на этапе КМ в Берлине

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Павел Санкович завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 августа Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Пловец Павел <span class=error>Санкович</span> завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне в Берлине сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белорус сумел подняться на пьедестал почета по итогам выступления на дистанции 100 м на спине, проплыв за 50,70 сек. Первое место у поляка Радослава Кавецкого — 49,97 сек., вторым стал японец Масаки Канеко — 50,29 сек. В квалификации на дистанции 200 м баттерфляем Евгению Цуркину удалось выйти в решающую стадию с новым национальным рекордом — 1 мин. 54,79 сек. Прежнее достижение, установленное в 2013 году, также принадлежало Евгению и равнялось 1 мин. 55,30 сек. В финале белорусский спортсмен показал восьмое время 1 мин. 55,05 сек.

Еще одно новое национальное достижение на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине установил Илья Шиманович, обновивший рекорд Беларуси на дистанции 50 м брассом в квалификации — 26,16 сек. В финале Илья стал четвертым, но улучшил свое же достижение — 26,06 сек. Первое место на дистанции 50 м брассом у Кэмерона ван дер Бурга из ЮАР — 25,49 сек. Вторым стал итальянец Фабио Скозолли — 25,97 сек., на третью ступеньку пьедестала поднялся россиянин Кирилл Пригода — 25,86 сек.

Всего на втором этапе Кубка мира в Берлине в 25-метровом бассейне белорусские пловцы завоевали три награды. Ранее Евгений Цуркин финишировал вторым на дистанции 50 м баттерфляем, Илья Шиманович в финале дистанции 100 м брассом занял третье место.

Третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде пройдет 11—12 августа в Эйндховене.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Две награды завоевали белорусские пловцы в первый день этапа КМ в Берлине

Две награды завоевали белорусские пловцы в первый день этапа КМ в Берлине

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские пловцы в первый день второго этапа Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который прошел в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 5 новостей  Все новости

В Гомеле из-за прорыва трубы струя воды поднялась на высоту девятиэтажного

Жаркая погода с кратковременными дождями ожидается в выходные

Лучшие фото БЕЛТА в июле

В Гомеле из-за прорыва трубы струя воды поднялась на высоту девятиэтажного

Жаркая погода с кратковременными дождями ожидается в выходные