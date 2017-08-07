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7 августа 2017, 21:30 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Россиянин Кирилл Пригода выиграл бронзу на 50-метровке брассом на этапе КМ в Берлине

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Россиянин Кирилл Пригода выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине.

Россиянин Кирилл <span class=error>Пригода</span> выиграл бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине. Увеличить
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Пригода в финале показал результат 25,86 секунды, победу одержал южноафриканец Кэмерон ван дер Бург (25,49), серебро у итальянца Фабио Скоццоли (25,77).

Еще один представитель России Григорий Тарасевич занял четвертое место на дистанции 100 метров на спине (50,75), золото взял поляк Радослав Кавецкий (49,97).

Россиянин Александр Красных (1.42,46) занял пятое место на дистанции 200 метров вольным стилем, золото у венгра Доминика Козмы (1.41,03).

Соревнования на этапах Кубка мира проводятся на короткой воде.
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