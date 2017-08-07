Хошсу обновила мировой рекорд на 100-метровке комплексом на этапе КМ в Берлине
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Венгерка Катинка Хошсу установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Берлине.
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Хошсу победила в финальном заплыве, показав результат 56,51 секунды и улучшив свое прежнее достижение от 4 декабря 2015 года на 16 сотых секунды.
Серебро взяла шведка Сара Шёстрём (57,30), бронза досталась Алие Аткинсон с Ямайки (58,12).
Этапы Кубка мира проводятся на короткой воде.
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