Вятчанин стал американцем и поможет сборной США?

Как следует относиться к этой новости? Намерен ли 33-летний Аркадий плавать дальше, и если да, насколько серьезного соперника получит Россия в его лице? Ведь в плавании на спине именно российский спортсмен Евгений Рылов является действующим чемпионом мира. Давайте попробуем разобраться.

БОЕСПОСОБНАЯ ЕДИНИЦА

Ответ на первый из двух вопросов очевиден: Вятчанин жаждет соревноваться и ради этого даже получил несколько лет назад сербское гражданство. Правда, тогда не сложилось: Международная федерация плавания не дала спортсмену разрешения выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Все это время экс-россиянин тренировался, причем не где-нибудь, а под началом знаменитого Грега Троя, подготовившего в свое время многократного олимпийского чемпиона Райана Лохте, а ныне работающего с восходящей американской звездой Кэлебом Дресселом. Параллельно с тренировками Вятчанин выступал на всех соревнованиях, где мог. Последний из таких турниров прошел в США в минувший уик-энд, спортсмен вторым финишировал на двухсотметровке (1.57,13) и выиграл «сотню», проплыв ее за 53,91.

Вот, собственно, ответ на вопрос: насколько он опасен?

Стоит напомнить, что речь идет о человеке, которого в свое время считали одним из наиболее ярких талантов мирового плавания. Вятчанину до сих пор принадлежит рекорд Европы (и, соответственно, России) на стометровке — 52,57, а его мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в 25-метровом бассейне (1.46,11) был побит лишь в прошлом году австралийцем Митчелом Ларкиным, который на минувшем мировом первенстве в Будапеште проплыл эту дистанцию за 1.58,00. Другими словами, цифры вполне сопоставимы, чтобы считать Вятчанина боеспособной единицей на уровне мировых финалов.

Аркадий ВЯТЧАНИН. AFP 2017

ПАРЕНЬ С НЕПРОСТЫМ ХАРАКТЕРОМ

На возраст пловца вообще не стоит обращать внимания: у него свежая, не измотанная большим количеством соревнований психика, он не перегружал себя физически, его не беспокоят травмы. Последнее серьезное медицинское вмешательство потребовалось Аркадию в конце 2009-го, когда он еще выступал за российскую сборную. Тогда у спортсмена был диагностирован разрыв сетчатки обоих глаз, проблема потребовала хирургического вмешательства и в несколько этапов была устранена.

Ну, а в 2013-м между Вятчаниным и бывшим главным тренером российской сборной Анатолием Журавлевым случился конфликт, в результате которого пловец публично заявил о своем решении никогда больше не выступать за свою страну. Возвращаться мыслями к тому, что невозможно исправить, занятие абсолютно бесперспективное, но историю стоит вспомнить хотя бы потому, что она удивительным образом перекликается с тем, что происходит в российской сборной сейчас. Я о ее нынешнем главном тренере Сергее Колмогорове.

Пока журналисты в ходе мирового первенства ломали головы, что же такое случилось с командой, что она вдруг «поплыла», спортсмены и тренеры неизменно отвечали: просто изменился климат. Исчезли бесконечные истерики руководства и «разборы полетов», люди стали спокойно работать, в то время как главный тренер старался создать им все условия для этой работы и решить любые проблемы. А главное — Колмогоров четко и жестко разграничил сферы влияния: федерация плавания должна заниматься развитием плавания в стране и не пытаться брать на себя управление сборной командой и главным тренером в том числе, как это было на протяжении многих лет.

Та давняя склока, завершившаяся потерей выдающегося пловца — лишь следствие былой политики. Да, Аркадий — парень с непростым характером и всегда таким был. Да, любой конфликт — дело двусторонней ответственности. Но если руководитель команды не в состоянии найти общий язык с теми, кто бьется за страну, таким лучше заняться выращиванием кроликов на даче. Задавая себе вопрос, могла бы в нынешней сборной произойти такая же история, как случилась с Вятчаниным в 2013-м, я однозначно ответила бы отрицательно. Хотя это уже не имеет никакого значения. Россия просто получила еще одного соперника: серьезного, честолюбивого, жаждущего реванша.

Аркадию же хочется просто пожелать удачи. Он ее заслужил.