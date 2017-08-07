Сборная РФ — 4-я в медальном зачёте юношеского ЧЕ по плаванию на открытой воде
В Марселе (Франция) завершилось первенство Европы среди юниоров, юношей и девушек по плаванию на открытой воде.
В активе сборной России, занявшей четвёртое место в общекомандном зачёте, одно золото, одно серебро и одна бронза. Первое место заняли французы (4−0−1), вторыми стали венгры (2−2−3), третьими — итальянцы (1−2−1).
Золото выиграли россияне Даниил Орлов, Екатерина Зотова, Яна Курцева, Никита Хотько в смешанной эстафете 4×1250 м, серебро в активе Екатерины Зотовой (5 км), бронзу завоевал Руслан Садыков (5 км).
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