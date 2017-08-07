Анна Егорова из Калининграда завоевала бронзу этапа Кубка мира по плаванию
Трехкратный серебряный призер чемпионата страны 2017 года Анна Егорова из Калининграда завоевала бронзу этапа Кубка мира по плаванию на «короткой воде», сообщили в
пресс-службе регионального Агентства по спорту.
Выпускница муниципальной спортшколы № 14 по плаванию, а ныне атлет регионального центра подготовки сборных команд добилась успеха в дисциплине 400 метров вольным стилем.
«В финальной восьмёрке воспитанница Виталия Киреева преодолела восемь бассейнов за 4 минуты 31,4 секунды, уступив только испанке Миреле Бельмонте и итальянке Фридерике Пеллегрини 6 и 7 секунд соответственно», — рассказали в ведомстве.
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