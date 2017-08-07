Сальников заявил, что у ВФП нет причин удерживать Вятчанина от смены спортгражданства

Ранее портал Swimswam сообщил о том, что Вятчанин получил американское гражданство и при выполнении ряда требований сможет выступать за сборную США.

«Никаких причин удерживать Вятчанина с нашей стороны нет, и мы не собираемся это делать», — сказал Сальников по телефону.

Ранее Вятчанин пытался сменить спортивное гражданство с российского на сербское, но его запрос не был удовлетворен Международной федерацией плавания (FINA).