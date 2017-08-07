Сальников заявил, что у ВФП нет причин удерживать Вятчанина от смены спортгражданства
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил агентству «Р-Спорт», что у российской стороны нет никаких причин удерживать двукратного бронзового призера Олимпийских игр 2008 года Аркадия Вятчанина от смены спортивного гражданства.
Ранее портал Swimswam сообщил о том, что Вятчанин получил американское гражданство и при выполнении ряда требований сможет выступать за сборную США.
«Никаких причин удерживать Вятчанина с нашей стороны нет, и мы не собираемся это делать», — сказал Сальников по телефону.
Ранее Вятчанин пытался сменить спортивное гражданство с российского на сербское, но его запрос не был удовлетворен Международной федерацией плавания (FINA).
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