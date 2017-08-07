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7 августа 2017, 11:31 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Сальников заявил, что у ВФП нет причин удерживать Вятчанина от смены спортгражданства

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил агентству «Р-Спорт», что у российской стороны нет никаких причин удерживать двукратного бронзового призера Олимпийских игр 2008 года Аркадия Вятчанина от смены спортивного гражданства.

Ранее портал Swimswam сообщил о том, что Вятчанин получил американское гражданство и при выполнении ряда требований сможет выступать за сборную США.

«Никаких причин удерживать Вятчанина с нашей стороны нет, и мы не собираемся это делать», — сказал Сальников по телефону.

Ранее Вятчанин пытался сменить спортивное гражданство с российского на сербское, но его запрос не был удовлетворен Международной федерацией плавания (FINA).
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Пловец Вятчанин получил гражданство США

Пловец Вятчанин получил гражданство США

ТАСС, 7 августа. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по плаванию в составе сборной России Аркадий Вятчанин получил гражданство США и теперь может выступать за национальную сборную этой страны. Об этом сообщает портал Swim Swam.
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