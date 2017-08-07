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7 августа 2017, 11:37 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Две награды завоевали белорусские пловцы в первый день этапа КМ в Берлине

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две награды завоевали белорусские пловцы в первый день второго этапа Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который прошел в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Евгений Цуркин финишировал вторым на дистанции 50 м баттерфляем. Его результат 22,49 сек. Первым стал южноафриканец Чад ле Кло — 22,32 сек. Бронзовая награда досталась британцу Адаму Баррету — 22,53 сек.

Вторую медаль для белорусской команды в Берлине завоевал Илья Шиманович, который в финале дистанции 100 м брассом занял третье место, показав результат 56,57 сек. Первым финишировал россиянин Кирилл Пригода (56,35 сек.), вторым — Кэмерон ван дер Бург из ЮАР (56,38 сек.).

Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) завершится 7 августа. Ранее, 2—3 августа, на старте этих соревнований в Москве белорусские пловцы завоевали четыре награды.

«По сравнению с прошлым годом в текущем сезоне в престижном турнире принимает участие большее количество белорусских спортсменов, которые получают хорошую соревновательную практику с ведущими атлетами мира», — отметили в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Третий этап Кубка мира состоится 11—12 августа в Эйндховене.

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