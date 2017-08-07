Две награды завоевали белорусские пловцы в первый день этапа КМ в Берлине

Белорус Евгений Цуркин финишировал вторым на дистанции 50 м баттерфляем. Его результат 22,49 сек. Первым стал южноафриканец Чад ле Кло — 22,32 сек. Бронзовая награда досталась британцу Адаму Баррету — 22,53 сек.

Вторую медаль для белорусской команды в Берлине завоевал Илья Шиманович, который в финале дистанции 100 м брассом занял третье место, показав результат 56,57 сек. Первым финишировал россиянин Кирилл Пригода (56,35 сек.), вторым — Кэмерон ван дер Бург из ЮАР (56,38 сек.).

Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) завершится 7 августа. Ранее, 2—3 августа , на старте этих соревнований в Москве белорусские пловцы завоевали четыре награды.

«По сравнению с прошлым годом в текущем сезоне в престижном турнире принимает участие большее количество белорусских спортсменов, которые получают хорошую соревновательную практику с ведущими атлетами мира», — отметили в пресс-службе Белорусской федерации плавания.