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7 августа 2017, 8:58 | Водные: Плавание | ТАСС

Пловец Вятчанин получил гражданство США

ТАСС, 7 августа. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по плаванию в составе сборной России Аркадий Вятчанин получил гражданство США и теперь может выступать за национальную сборную этой страны. Об этом сообщает портал Swim Swam.

В 2013 году Вятчанин сообщил, что прекращает выступления за сборную России и намерен представлять на соревнованиях Сербию.

Гражданство этой страны он получил в мае 2015 года. Однако позже Международная федерация плавания запретила спортсмену представлять Сербию, поскольку были нарушены правила перехода в другую сборную. Из-за этого Вятчанин пропустил Олимпийские игры 2016 года.

На Играх-2008 в Пекине Вятчанин завоевал бронзовые медали в плавании на спине на дистанциях 100 м и 200 м. Также в активе 33-летнего пловца три серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.
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