Россияне выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде

Россияне взяли золото в эстафете 4×1250 метров в соревнованиях для спортсменов 14−16 лет, серебро досталось венграм, бронза у команды Великобритании.

Как отмечает Всероссийская федерация плавания на официальном сайте, по результатам общекомандного зачета трофей Европейской лиги плавания выиграла команда Венгрии, сборная России — на третьем месте.