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6 августа 2017, 21:37 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Россияне выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде

Сборная России победила в смешанной эстафете на юниорском первенстве Европы по плаванию на открытой воде в Марселе.

Россияне взяли золото в эстафете 4×1250 метров в соревнованиях для спортсменов 14−16 лет, серебро досталось венграм, бронза у команды Великобритании.

Как отмечает Всероссийская федерация плавания на официальном сайте, по результатам общекомандного зачета трофей Европейской лиги плавания выиграла команда Венгрии, сборная России — на третьем месте.
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