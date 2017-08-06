Пригода стал вторым в комплексном плавании на этапе Кубка мира в Берлине

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Победу одержал немец Филип Марвин Хайнтц.

Григорий Тарасевич финишировал пятым в финале на 200 м на спине, а Илья Дружинин стал шестым на дистанции 1500 м кролем.

Плавание. Кубок мира. Второй этап. Берлин, Германия

Мужчины. Комплекс. 200 м

1. Филип Марвин Хайнтц (Германия) — 1.52,64.

2. Кирилл Пригода (Россия) — 1.54,05.

3. Кеннет То (Гонконг) — 1.54,97.

Спина. 200 м

1. Радослав Кавецкий (Польша) — 1.48,20.

2. Масаки Канеко (Япония) — 1.49,11.

3. Кристиан Динер (Германия) — 1.49,30…

5. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.51,59.

Вольный стиль. 1500 м

1. Габриэле Детти (Италия) — 14.18,33.

2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) — 14.21,53.

3. Воцех Войдак (Польша) — 14.30,57…

6. Илья Дружинин (Россия) — 14.54,15.