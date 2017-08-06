Пригода стал вторым в комплексном плавании на этапе Кубка мира в Берлине
Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призёром второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Берлине (Германия) на дистанции 200 м комплексом.
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Победу одержал немец Филип Марвин Хайнтц.
Григорий Тарасевич финишировал пятым в финале на 200 м на спине, а Илья Дружинин стал шестым на дистанции 1500 м кролем.
Плавание. Кубок мира. Второй этап. Берлин, Германия
Мужчины. Комплекс. 200 м
1. Филип Марвин Хайнтц (Германия) — 1.52,64.
2. Кирилл Пригода (Россия) — 1.54,05.
3. Кеннет То (Гонконг) — 1.54,97.
Спина. 200 м
1. Радослав Кавецкий (Польша) — 1.48,20.
2. Масаки Канеко (Япония) — 1.49,11.
3. Кристиан Динер (Германия) — 1.49,30…
5. Григорий Тарасевич (Россия) — 1.51,59.
Вольный стиль. 1500 м
1. Габриэле Детти (Италия) — 14.18,33.
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) — 14.21,53.
3. Воцех Войдак (Польша) — 14.30,57…
6. Илья Дружинин (Россия) — 14.54,15.
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