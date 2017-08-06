Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30602512/
6 августа 2017, 19:58 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Морозов побил рекорд Кубка мира на дистанции 100 м кролем

Российский пловец Владимир Морозов побил рекорд Кубка мира на дистанции 100 метров вольным стилем, выиграв финальный заплыв на втором этапе соревнований в Берлине.

Российский пловец Владимир Морозов побил рекорд Кубка мира на дистанции 100 метров вольным стилем выиграв финальный заплыв на втором этапе соревнований в Берлине. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Морозов проплыл стометровку кролем за 45,23 секунды.

Ставший вторым южноафриканец Чад ле Кло уступил россиянину 0,55 секунды. Третьим финишировал поляк Каспер Майчрзак.

Плавание. Кубок мира. Второй этап. Берлин, Германия
Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 45,23.
2. Чад Ле Кло (ЮАР) — 45,78.
3. Каспер Майчрзак (Польша) — 46,19.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Сборная РФ завоевала 16 золотых наград на юниорском первенстве мира по плаванию в ластах

ТОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала 16 золотых медалей на первенстве мира среди юниоров по плаванию в ластах и завершила турнир на первом месте в неофициальном командном зачете. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия, проходившего в Томске.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним