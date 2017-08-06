Морозов побил рекорд Кубка мира на дистанции 100 м кролем

ТОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала 16 золотых медалей на первенстве мира среди юниоров по плаванию в ластах и завершила турнир на первом месте в неофициальном командном зачете. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия, проходившего в Томске.