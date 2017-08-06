Морозов побил рекорд Кубка мира на дистанции 100 м кролем
Российский пловец Владимир Морозов побил рекорд Кубка мира на дистанции 100 метров вольным стилем, выиграв финальный заплыв на втором этапе соревнований в Берлине.
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Морозов проплыл стометровку кролем за 45,23 секунды.
Ставший вторым южноафриканец Чад ле Кло уступил россиянину 0,55 секунды. Третьим финишировал поляк Каспер Майчрзак.
Плавание. Кубок мира. Второй этап. Берлин, Германия
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 45,23.
2. Чад Ле Кло (ЮАР) — 45,78.
3. Каспер Майчрзак (Польша) — 46,19.
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