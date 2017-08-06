Сборная РФ завоевала 16 золотых наград на юниорском первенстве мира по плаванию в ластах

Всего российские пловцы завоевали 35 медалей (16 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых). На втором месте в командном зачете расположилась сборная Венгрии — 10 наград (6−0−4), на третьем месте — представители Южной Кореи — 11 (3−5−3).

В воскресенье прошли завершающие, марафонские заплывы: смешанная эстафета 4×2000 метров, а также заплывы юношей и девушек в ластах на 6 тыс. метров. «У юношей места распределились [следующим образом]: Турция — первое место, Украина — второе место, Франция — третье. У девушек — Россия, Греция, Украина. Эстафета — Россия, Украина, Греция», — сказал ТАСС главный судья соревнований Григорий Шумков.

В субботу россиянки установили мировой рекорд среди юниоров в эстафете 4×100 метров, показав результат 2 минуты 41,9 секунды (предыдущий рекорд — 2.43,11).