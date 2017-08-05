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5 августа 2017, 17:51 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Бельмонте собирается выступать в плавании на открытой воде в новом олимпийском цикле

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в плавании лидер сборной Испании Мирея Бельмонте заявила, что намерена в новом олимпийском цикле выступать и на открытой воде тоже.

Бельмонте в 2014 году завоевала бронзу чемпионата Европы в Берлине в плавании на 5 км в открытой воде.

«Да, я собираюсь выступать на открытой воде, — сказала Бельмонте корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — В этом году тоже могла бы выступить в Будапеште, но решила для себя, что это будет сложновато сделать перед выступлением в бассейне, и решила отказаться от этой идеи».

Бельмонте на первом этапе Кубка мира по плаванию, который прошел в Москве 2—3 августа, победила на дистанции 800 м вольным стилем. «Пока плывется не так быстро, как хотелось бы, потому что переключиться на короткую воду с длинной не так просто. Я думаю, что уже в Берлине буду плыть быстрее. Пока не загадываю по участию на этапах Кубка мира после европейских, дальше будет видно», — добавила она.

Этап Кубка мира по плаванию в Берлине пройдет 6—7 августа.
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