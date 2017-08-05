Бельмонте собирается выступать в плавании на открытой воде в новом олимпийском цикле
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в плавании лидер сборной Испании Мирея Бельмонте заявила, что намерена в новом олимпийском цикле выступать и на открытой воде тоже.
Бельмонте в 2014 году завоевала бронзу чемпионата Европы в Берлине в плавании на 5 км в открытой воде.
«Да, я собираюсь выступать на открытой воде, — сказала Бельмонте корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — В этом году тоже могла бы выступить в Будапеште, но решила для себя, что это будет сложновато сделать перед выступлением в бассейне, и решила отказаться от этой идеи».
Бельмонте на первом этапе Кубка мира по плаванию, который прошел в Москве
Этап Кубка мира по плаванию в Берлине пройдет
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