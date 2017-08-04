Ефимова планирует выступать на турнирах в США, поскольку в России «нет конкуренции»
Российская пловчиха Юлия Ефимова подчеркнула, что в ближайших ее планах — выступление в ряде турниров на территории США.
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Пятикратная чемпионка мира также отметила, что в Соединенных Штатах и Австралии плаванию уделяется гораздо больше внимания, чем в России.
— Одним из главных элементов подготовок являются соревнования, — сказала Ефимова в эфире «России 24». — Не
— В ближайший год побьете мировой рекорд на 200-метровке?
— Посмотрим. Главный старт — все равно Токио.
— Есть шанс
— Мы как раз это и пытаемся сделать.
— А в чем их главный секрет?
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