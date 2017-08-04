Ефимова планирует выступать на турнирах в США, поскольку в России «нет конкуренции»

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Пятикратная чемпионка мира также отметила, что в Соединенных Штатах и Австралии плаванию уделяется гораздо больше внимания, чем в России.

— Одним из главных элементов подготовок являются соревнования, — сказала Ефимова в эфире «России 24». — Не где-то, лишь бы соревноваться. В России, например, у меня нет никакой конкуренции. Лучше всего конкуренция в Америке. Есть у них серия стартов, планируем сделать под них сбор. Многие приезжают на эти соревнования со всего мира. Чтобы плыть лучше, надо соревноваться с лучшими.

фоторепортаж Российские пловцы выиграли три золота за один день ЧМ Сборная России по плаванию завоевала в пятницу три золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Юлия Ефимова стала пятикратной чемпионкой мира, а Евгений Рылов принес сборной первое золото у мужчин с 2003 года.

— В ближайший год побьете мировой рекорд на 200-метровке?

— Посмотрим. Главный старт — все равно Токио.

— Есть шанс что-то взять из системы подготовки пловцов в США или Австралии?

— Мы как раз это и пытаемся сделать.

— А в чем их главный секрет?