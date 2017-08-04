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4 августа 2017, 18:54 | Водные: Плавание | Спорт-Экспресс

Ефимова планирует выступать на турнирах в США, поскольку в России «нет конкуренции»

Российская пловчиха Юлия Ефимова подчеркнула, что в ближайших ее планах — выступление в ряде турниров на территории США.

Российская пловчиха Юлия <span class=error>Ефимова</span> подчеркнула что в ближайших ее планах — выступление в ряде турниров на территории США. Увеличить
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Пятикратная чемпионка мира также отметила, что в Соединенных Штатах и Австралии плаванию уделяется гораздо больше внимания, чем в России.

— Одним из главных элементов подготовок являются соревнования, — сказала Ефимова в эфире «России 24». — Не где-то, лишь бы соревноваться. В России, например, у меня нет никакой конкуренции. Лучше всего конкуренция в Америке. Есть у них серия стартов, планируем сделать под них сбор. Многие приезжают на эти соревнования со всего мира. Чтобы плыть лучше, надо соревноваться с лучшими.

— В ближайший год побьете мировой рекорд на 200-метровке?

— Посмотрим. Главный старт — все равно Токио.

— Есть шанс что-то взять из системы подготовки пловцов в США или Австралии?

— Мы как раз это и пытаемся сделать.

— А в чем их главный секрет?

— Во-первых, бассейны. У нас занимающихся меньше, чем у них бассейнов. На каждом шагу, при каждой школе, при каждом университете. Плюс популяризация. Клубная система — у нас ее нет. Чтобы было больше клубов, чтобы они между собой соревновались.
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