Сборная России по плаванию завоевала четыре золотые медали во 2-й день этапа КМ в Москве

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Владимир Морозов одержал победу на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и на дистанции 50 метров вольным стилем, а также выиграл в составе российской команды вместе с Сергеем Фесиковым, Розалией Насретдиновой и Вероникой Поповой в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем. В этой же эстафете третьей стала другая российская команда в составе Романа Шевлякова, Кирилла Киселева, Дарьи Карташовой и Дарьи Устиновой. Фесиков занял второе место в заплыве на 100 метров комплексом и третье — на 50 метров кролем.

Россиянин Александр Красных выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем. Мария Темникова заняла второе место на дистанции 200 метров брассом, а Светлана Чимрова стала второй на стометровке баттерфляем. Кирилл Пригода финишировал третьим в заплыве на 100 метров брассом.

Продолжили победную поступь на московском этапе южноафриканец Чад ле Кло и венгерка Катинка Хоссу. Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Чад ле Кло победил на дистанции 50 метров баттерфляем. Трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Хоссу выиграла заплыв на 200 метров комплексным плаванием. В первый день соревнований они одержали по две победы.

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира шведка Сара Шестрем в первый день турнира (2 августа) выиграла на дистанции 50 метров вольным стилем с новым мировым рекордом в коротких бассейнах (23,10 секунды). В четверг она также с мировым рекордом в коротких бассейнах (50,77) победила на дистанции 100 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров баттерфляем.

В первый день соревнований россияне завоевали восемь наград: две золотые, серебряную и пять бронзовых. Всего на московском этапе Кубка мира сборная России выиграла 18 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых.