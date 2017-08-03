Александр Красных: В Будапеште проплыл не очень, и убрал медаль в коробочку

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В Москве завершился первый этап Кубка мира. Главной героиней стала шведка Сара Шьострем, установившая сразу два мировых рекорда. Приятно порадовал Владимир Морозов, победивший на двух личных дистанциях. Россиянин всерьез намеревается защитить титул обладателя Кубка мира — и ему это по силам.

Помимо Морозова на счету нашей команды еще одно личное золото. Постарался бронзовый призер недавнего чемпионата мира в Будапеште на 200 м вольным стилем Александр Красных. В Москве он победил уже на 400 м, обыграв среди прочих итальянца Габриэле Детти — бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на этой дистанции и чемпиона Будапешта-2017 на 800 м.

— А что такого? — отмахнулся от поздравлений Красных. — Ребята плавают более длинные дистанции. Я и должен быть скоростнее.

— Все-таки Детти — действующий чемпион мира.

— Так это на длинной воде, а здесь короткая.

— Ну и что?

— Ничего особенного в этой победе не вижу. А Детти я и в Виндзоре обыгрывал (на прошлогоднем чемпионате мира на короткой воде в Канаде Александр стал вторым на 400 м. — Прим. «СЭ»).

— То есть, теперь уже для него дело принципа обыграть вас?

— А вы спросите у него.

— Для вас есть существенная разница между короткой и длинной водой?

— В целом, нет.

— То есть, медали Виндзора-2017 и Будапешта-2017 вы не разделяете?

— Как-то не особенно.

— Но вы же согласны с тем, что победы на «больших» чемпионатах ценятся больше?

— У нас в стране такая ерунда действительно есть. Объясняется это тем, что 50 м — олимпийский бассейн. И на Играх разыгрываются медали именно в большом бассейне. Надо менять отношение.

800 М НА КОРОТКОЙ ВОДЕ НЕ ПЛАВАЮ, СЛИШКОМ МНОГО ПОВОРОТОВ

— Успехи Будапешта как-то отмечали по приезду в Москву?

— Нет, вы чего! Еще рано, впереди старты, Кубок мира. Да и не хочется как-то.

— Но главная задача на сезон ведь выполнена?

— А старты еще остались и выходить на них спустя рукава я не имею права. Нужно работать.

— Какие задачи на них ставите?

— Да никаких. Буду получать удовольствие. В Москве, например, меня и близко не «вставило» как в Будапеште. Даже был запасик. Если бы итальянец прибавил, мог бы еще включиться.

— Планируете выступить на чемпионате Европы на короткой воде, который пройдет 13—17 декабря в Копенгагене?

— Да, скорее всего, поплыву.

— Кубок мира весь пройдете?

— Еще не думал об этом. Но на европейских этапах ( 6—7 августа в Берлине и 11−12-го — в Эйндховене) выступлю. А что дальше — не знаю. Нужно сначала дожить.

— Вам хватает вашей программы? Морозов, например, плыл в трех личных финалах за день. Или планируете попробовать другие способы.

— Нет-нет, меня все устраивает. И мой арсенал не такой широкий, как у Володи. Другие способы совсем не получаются. Это еще мягко говоря. Видели бы вы мой брасс…

— А как насчет дистанций подлиннее? Хотя бы 800 м.

— Нет, слишком много поворотов.

— А 1500 м плавали на короткой воде?

— А как же!

— Сколько там четвертаков?

— 60.

— Считаете?

— Иначе никак.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАДО ОБЫГРЫВАТЬ ГАЯ

— Где сейчас ваша бронзовая медаль чемпионата мира?

— Домой отправил.

— Некоторые первые дни спят в своих олимпийских медалях.

— Это точно не про меня. Дали и дали. Потом в коробочку на полку положил — и пусть там лежит. Даже не заглядываю. Впечатления все равно сохраняются.

— Которые во время заплыва?

— Нет, помню ощущения, которые бывают после. Вот, например, самое яркое — это Канада.

— Почему?

— Там мы стали чемпионами мира в эстафете 4×200 м. Такое облегчение было. Одна мысль: «Наконец-то».

— А после Будапешта?

— Так я же не считаю, что хорошо проплыл там. Ни в эстафете, ни на личных дистанциях.

— А на какие же секунды вы ориентировались?

— Сколько проплыл англичанин в эстафете? 1.43,80? Вот было хорошо бы так же.

— В следующем году чемпионат Европы. Наверняка и Джеймс Гай поплывет…

— И надо его обыгрывать. ​

Владимир ИВАНОВ из «Олимпийского».