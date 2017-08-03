Шведка Шестрем выиграла этап КМ по плаванию на 100 м баттерфляем

Второе место заняла россиянка Светлана Чимрова (57,02). Третьей стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (57,56).

В первый день этапа Кубка мира в Москве Шестрем победила на дистанции 50 метров вольным стилем с мировым рекордом (23,10), а также заняла второе место на дистанции 100 метров комплексным плаванием. В четверг шведка также с мировым рекордом (50,77) была лучшей в заплыве на 100 метров вольным стилем.

Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.