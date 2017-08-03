Пловец из ЮАР Камерон ван дер Бург выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м брассом
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Южноафриканец Камерон ван дер Бург занял первое место на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Он показал результат 56,30 секунды.
Второе место занял белорус Илья Шиманович (56,40). Третьим стал двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в Будапеште россиянин Кирилл Пригода (56,80), который в первый день соревнований в Москве одержал победу в заплыве на 200 метров брассом и завоевал золото в составе комбинированной эстафеты 4×50 метров.
Ван дер Бург является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.
Первый этап Кубка мира проходит в Москве со 2 по 3 августа.
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