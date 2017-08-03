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3 августа 2017, 21:37 | Водные: Плавание | ТАСС

Пловец из ЮАР Камерон ван дер Бург выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м брассом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Южноафриканец Камерон ван дер Бург занял первое место на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Он показал результат 56,30 секунды.

Второе место занял белорус Илья Шиманович (56,40). Третьим стал двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в Будапеште россиянин Кирилл Пригода (56,80), который в первый день соревнований в Москве одержал победу в заплыве на 200 метров брассом и завоевал золото в составе комбинированной эстафеты 4×50 метров.

Ван дер Бург является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве со 2 по 3 августа.
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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Австралийка Эмили Сибом заняла первое место на дистанции 50 метров на спине на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Она показала результат 26,35 секунды.
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