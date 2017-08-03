Пловец из ЮАР Камерон ван дер Бург выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м брассом

Второе место занял белорус Илья Шиманович (56,40). Третьим стал двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в Будапеште россиянин Кирилл Пригода (56,80), который в первый день соревнований в Москве одержал победу в заплыве на 200 метров брассом и завоевал золото в составе комбинированной эстафеты 4×50 метров.

Ван дер Бург является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве со 2 по 3 августа.