Австралийка Сибом победила на этапе КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м на спине

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Второй стала голландка Майке де Вард (26,55). Третье место заняла Алицья Тхож из Польши (26,69). Ранее в четверг польская спортсменка также стала третьей на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Сибом трижды становилась второй на нынешнем этапе Кубка мира в Москве. Ранее она была второй на дистанциях 100 и 200 метров комплексным плаванием и на стометровке на спине. Австралийка является олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве со 2 по 3 августа.