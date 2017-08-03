Южноафриканец ле Кло выиграл этап КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м баттерфляем
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Южноафриканец Чад ле Кло занял первое место на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. Он показал результат 22,31 секунды.
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Второе место занял британец Адам Барретт (22,55). Третье место разделили белорус Евгений Цуркин и американец Том Шилдс (по 22,60).
Россияне Никита Королев и Олег Костин разделили пятое место, показав одинаковый результат 22,73 секунды.
В первый день соревнований ле Кло одержал две победы, выиграв на дистанциях 200 м вольным стилем и на 100 м баттерфляем. Южноафриканец является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году он завоевал золото на дистанции 200 м баттерфляем.
Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.
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