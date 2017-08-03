Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап КМ по плаванию в Москве на 100 м кролем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шестрем показала время 50,77 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал австралийке Кейт Кэмбелл (50,91), которая его установила 28 ноября 2015 года.

Голландка Раноми Кромовидьойо, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира, заняла второе место (51,14). Третьей стала двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Кэмпбелл (51,59).

Россиянки Вероника Попова (52,99), Дарья Карташова (54,09) и Дарья Устинова (54,29) заняли пятое, седьмое и восьмое места соответственно.

В первый день этапа Кубка мира в Москве Шестрем победила на дистанции 50 метров вольным стилем с мировым рекордом (23,10 секунды), а также заняла второе место на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.