Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30580068/
3 августа 2017, 20:50 | Водные: Плавание | ТАСС

Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап КМ по плаванию в Москве на 100 м кролем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве.

Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап КМ по плаванию в Москве на 100 м кролем - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шестрем показала время 50,77 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал австралийке Кейт Кэмбелл (50,91), которая его установила 28 ноября 2015 года.

Голландка Раноми Кромовидьойо, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира, заняла второе место (51,14). Третьей стала двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Кэмпбелл (51,59).

Россиянки Вероника Попова (52,99), Дарья Карташова (54,09) и Дарья Устинова (54,29) заняли пятое, седьмое и восьмое места соответственно.

В первый день этапа Кубка мира в Москве Шестрем победила на дистанции 50 метров вольным стилем с мировым рекордом (23,10 секунды), а также заняла второе место на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Венгерка Хоссу победила на этапе КМ в Москве на дистанции 200 метров комплексным плаванием

Венгерка Хоссу победила на этапе КМ в Москве на дистанции 200 метров комплексным плаванием

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Венгерка Катинка Хоссу заняла первое место на дистанции 200 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Москве. Она показала результат 2 минуты 4,76 секунды.
Еще 7 новостей  Все новости

Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн

ФИФА не получила от сенаторов США просьбу расследовать условия труда на аренах ЧМ-2018

Сборная России выиграла смешанную кролевую эстафету 4х50 на этапе КМ по плаванию в Москве

Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн

ФИФА не получила от сенаторов США просьбу расследовать условия труда на аренах ЧМ-2018