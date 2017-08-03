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3 августа 2017, 20:38 | Водные: Плавание | ТАСС

Венгерка Хоссу победила на этапе КМ в Москве на дистанции 200 метров комплексным плаванием

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Венгерка Катинка Хоссу заняла первое место на дистанции 200 метров комплексным плаванием на этапе Кубка мира в Москве. Она показала результат 2 минуты 4,76 секунды.

Венгерка Хоссу победила на этапе КМ в Москве на дистанции 200 метров комплексным плаванием - Фото Увеличить
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Второе место заняла двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира австралийка Эмили Сибом (2.07,64). В первый день этапа Кубка мира в Москве она дважды стала второй в заплывах на стометровке комплексом и на дистанции 100 метров на спине. Третьей стала Алицья Тхож из Польши (2.08,13).

В первый день соревнований в Москве Хоссу одержала две победы, выиграв на стометровке комплексом и на дистанции 100 метров на спине, также она стала второй на дистанции 200 метров баттерфляем. Венгерка является трехкратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира в Будапеште, который завершился в воскресенье, Хоссу завоевала два золота, серебро и бронзу.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве со 2 по 3 августа.
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