Россиянин Морозов выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м комплексным плаванием

Морозов показал время 51,04 секунды. Вторым стал еще один российский пловец Сергей Фесиков (51,78). Третье место занял Кеннет Ту из Гонконга (51,97).

В первый день этапа Морозов, который является действующим победителем общего зачета КМ, занял первое место в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м и стал четвертым на дистанции 50 метров на спине.

Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр и четырехкратным медалистом чемпионатов мира.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.