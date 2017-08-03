Россиянка Темникова стала второй на этапе КМ в Москве в плавании на 200 м брассом

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Победила датчанка Рикке Педерсен (2.19,84). Третьей стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (2.20,63), которая в первый день соревнований победила на дистанции 50 метров брассом.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.