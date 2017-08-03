Россиянка Темникова стала второй на этапе КМ в Москве в плавании на 200 м брассом
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Темникова заняла второе место на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Она показала результат 2 минуты и 20,14 секунды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победила датчанка Рикке Педерсен (2.19,84). Третьей стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (2.20,63), которая в первый день соревнований победила на дистанции 50 метров брассом.
Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter