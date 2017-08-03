У Екатеринбурга отобрали Кубок Попова по плаванию
Соревнования пройдут в Казани.
Юбилейные всероссийские
Как сообщили «Уралинформбюро» в группе компаний «Академия Александра Попова», данное решение было принято в связи с изменением формата мероприятия. На этот раз оно будет более масштабным. Ожидается, что на него съедется до тысячи болельщиков. В уральской столице на данный момент нет бассейна, отвечающего международным требованиям по внутренней инфраструктуре и вместимости зрителей.
Сейчас организаторы соревнований ведут переговоры с властями Татарстана. Вероятнее всего, «Кубок Александра Попова» состоится в бассейне «Буревестник».
До этого первенство всегда проходило в Екатеринбурге. За 9 лет в «Кубке Александра Попова» приняли участие более 3500 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет.
Александр Попов родился в закрытом уральском городе Лесной. Он — четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и 21-кратный чемпион Европы.
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