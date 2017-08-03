У Екатеринбурга отобрали Кубок Попова по плаванию

Юбилейные всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова», которые должны состояться 8—10 декабря 2017 года, перенесли из Екатеринбурга в Казань.

Как сообщили «Уралинформбюро» в группе компаний «Академия Александра Попова», данное решение было принято в связи с изменением формата мероприятия. На этот раз оно будет более масштабным. Ожидается, что на него съедется до тысячи болельщиков. В уральской столице на данный момент нет бассейна, отвечающего международным требованиям по внутренней инфраструктуре и вместимости зрителей.

Сейчас организаторы соревнований ведут переговоры с властями Татарстана. Вероятнее всего, «Кубок Александра Попова» состоится в бассейне «Буревестник».

До этого первенство всегда проходило в Екатеринбурге. За 9 лет в «Кубке Александра Попова» приняли участие более 3500 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет.

Александр Попов родился в закрытом уральском городе Лесной. Он — четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и 21-кратный чемпион Европы.