«Боль обострилась, но Рылов сказал: «Буду биться»
Личный тренер чемпиона мира по плаванию Евгения Рылова Андрей Шишин — о подвиге своего ученика, завоевавшего золото в заплыве на 200 метров в Будапеште, несмотря на тяжелейшую травму плеча.
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— Если бы месяц назад вам сказали, что Рылов станет чемпионом мира, как бы вы отреагировали? — спросил я у Шишина в последний день турнира в Будапеште.
— Спокойно. Пик воспаления сильной боли был позже. Жене было особенно несладко, поскольку мы на тот момент находились на сборе в Цахкадзоре, а в горах все обостряется. Встал выбор: снимать боль и выходить на старт без тренировок вообще или отказываться от турнира.
— Каково везти на чемпионат мира ученика, который толком не тренировался последний месяц?
— Вопросы стояли, но определенный запас прочности у нас
— Можно ли было
— Это старая проблема.
В тоже время я увидел, что даже сильно не загружая плечо, можно выстраивать подготовку. Мы решили подождать с операцией еще год. Но жидкость в суставе все набиралась, и в
— После чемпионата России Рылов рассказывал, что вы поменяли ему технику. Это было связано как раз с плечом?
— Нет. Кстати, к отбору мы не подводились, но там у него форма была лучше, чем здесь. Дело в том, что перед чемпионатом России плечо начало его сильно беспокоить, мы обратились к специалистам — и нам выкачали жидкость. Сразу появилась динамика движения, гребок стал мощнее. И он полетел! Все стало понятно уже по спринту. На «полтиннике» Женя никогда не выплывал из 25 секунд, а тут повторил рекорд России — 24,52.
Перед последним перед Будапештом сбором в горах все снова стало усугубляться. Мы попробовали повторно откачать жидкость, но она, видимо, ушла глубже. Женя мучился
МЫ БЫ СПОКОЙНО ПЕРЕЖИЛИ ПРОПУСК ЧЕМПИОНАТА МИРА
— Пропуск чемпионата мира стал бы для вас огромной потерей?
— Вовсе нет.
— Вы серьезно? Тогда бы вы остались без первой большой тренерской победы.
— Так я же думаю в этой ситуации не о себе, а об одном из самых талантливых своих учеников. Я знаю, какие у него возможности, и не хочу обрезать его крылья ради одного лишь чемпионата мира.
— Одного лишь?
— В лице Жени я вижу спортсмена, способного успешно выступать на нескольких Олимпиадах. И некоторые атлеты живут от Игр к Играм, совершенно спокойно жертвуя постолимпийскими чемпионатами мира. Если бы потребовалось, мы бы это пережили.
— Правда, что при подготовке к Будапешту вы не сделали и половины планируемой работы?
— Да. В Рио Рылов по тренированности был готов на порядок выше. Но
Теперь необходимо вылечить плечо, чтобы я смог работать с ним как в 2014−15 годах, когда он шел семимильными шагами. При правильной подготовке и его нынешней психологической устойчивости можно выйти на новый уровень. Женя Рылов доказал, что он взрослый и может выигрывать всех даже без подготовки.
— Вы впервые назвали Рылова взрослым. Раньше он был у вас исключительно «ребенком».
— В Будапеште он показал себя. И проявил огромное желание выступить в эстафете. Это же больной риск! На 100 м нужно очень сильно давить на воду.
— После 200 м Рылов сказал, что плечо не ныло. Не жалеете, что не дали ему проплыть и личные 100 м?
— Это такая лотерея, в которую можно как выиграть, так и проиграть. На чемпионате мира риски не нужны. Если бы речь шла о 30-летнем спортсмене, достигшем потолка, это одно дело. А выкладывать все карты сейчас одному из самых топовых спортсменов страны не имеет никакого смысла.
— Вы настолько уверены в его светлом будущем?
— Я убежден, что Женя способен плыть намного быстрее. И если мы проведем полноценный блок работы, этого просто не избежать. В Рио он первую сотню на 200 м проплыл за 56 с лишним. На 2,5 секунды хуже, чем в Будапеште. Настолько он себя неуютно чувствовал на Олимпийских играх! Когда они прыгнули в воду, я сразу понял, что Женя не в своей тарелке. Хотя по движению качественнее него в финале не было никого.
— Зато в Будапеште Рылов поразил всех фантастически быстрым началом.
— Если честно, думал, он начнет еще быстрее. Такой старт — моя установка. Женя всегда ее выполняет и в этом его профессионализм. Бывает, тренеры миллион раз
Так вот, было понятно, что, не имея должной базы, нужно начинать очень быстро. Да, на второй половине будут давить, но тут уж нужно включать
— А если бы Рылов захлебнулся таким темпом и остался без медали?
— Женя в любом случае был бы победителем в этой ситуации. Он сделал большой шаг, когда сказал: «Я буду биться и в таком состоянии». А начать с таким плечом быстрее графика рекорда мира — это серьезно.
РЕШИЛИ ВЫСТУПАТЬ УЖЕ ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА
— В какой момент вы окончательно решили выступать на чемпионате мира?
— Не поверите, в первый день плавательного турнира мы еще сомневались. По приезду в Будапешт начали проводить тесты на воде, во время которых он чувствовал себя не очень комфортно. Дал день отдыха. Потом посадил перед собой и спросил: «Женя, давай еще раз хорошенько подумаем. Ты будешь выступать»?
После небольшой паузы он ответил: «Да».
— Могло ли руководство федерации настоять на участии Рылова?
— Тут решение принимала связка «тренер-спортсмен». И, думаю, в этом вопросе последнее слово было бы
— Что означает предстоящая операция Рылова по части подготовки к следующему сезону?
— Если честно, мои спортсмены еще никогда не оперировались, и я не знаю, что это такое. Но мы подключим лучших специалистов. И даже если следующий сезон немного пострадает — это не столь принципиально. Там ведь только чемпионат Европы.
Пока решаем вопрос, где лучше делать операцию. Рассматриваем варианты с Германией и Штатами. Говорят, среднее время восстановления после нее —
АЛЕКСАНДР ПОПОВ ПЛАВАЛ С МАЛЕНЬКИМ РЫЛОВЫМ
— Задумывались до старта турнира, что до Жени и Антона Чупкова у России не было мужского золота 14 лет?
— Честно говоря, нет. Уже после победы об этом услышал. И очень приятно, что Женя принял эстафету у Александра Попова. Мы ведь много сотрудничали с ним, когда Рылов был маленьким. Это человек, который всегда поможет.
— Вы же давно знакомы с Поповым?
— Он даже приезжал в наш маленький бассейн в Развилке. Я проводил тренировку, а он… плавал с ребятам, среди которых был маленький 14-летний Женя. Это было за гранью!
Помню, на той тренировке мы отрабатывали старты и повороты. Даже в тот момент было видно, что потенциал Попова безграничен. Все просто толкались и скользили. А Саша привозил лучшим по 10−15 м. Его вода очень любит. И та тренировка была крайне поучительной для моих ребят.
Кстати, сейчас при входе в наш бассейн висит фотография — маленькие ребята из моего первого набора и Саша Попов в воде с ними…
ПЕРВЫЙ НАБОР
— В начале тренерского пути могли представить, что воспитаете чемпиона мира?
— Наверное, да. Я получал посылы, что двигаюсь в правильном направлении.
— Какие именно?
— Некоторые дети приезжали в Развилку из Москвы и оставались на второй год в спортклассе, только чтобы заниматься у меня. И это был не единичный случай. Рылов
— Это называется призвание?
— У меня горело! Очень хотел тренировать. В принципе, у многих из этих детей получилось. А у кого не шло — тормознул классе в восьмом. Направил их в другое русло.
В итоге
ЕСЛИ ВСЕ ВЕРНЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ — БУДЕМ ДОБАВЛЯТЬ КРОЛЬ
— Рылов мечтаем о мировом рекорде. Уверен, вы уже рассчитывали раскладку, при которой он сможет замахнуться на него.
— Конечно.
— Начало, которое было в Будапеште, соответствует?
— По временным характеристикам — да. А вот по энергообеспечению — нет. Он шел большим темпом и забирал длину шага, не «протягивал». Возможно, это связано с травмой, а может — мы еще и недоработали. Энергетика расходовалась на не очень правильное движение, и на последних 50 метрах было тяжело. Нужно начать в том же ритме, немного убавить темп и повысить функционал. Тогда получатся близкие к мировому рекорду цифры.
— 100 и 200 м сильно отличаются. Можно ли стать королем спины и бить мировые рекорды на обеих дистанциях на одном турнире?
— Сейчас в спине нет звездных товарищей. Как, например, в брассе, в котором Адам Пити не оставляет никому шансов на 50 и 100 м. Рекорды — особенная история, но побеждать при нормальной подготовке вполне можно. Какая проблема показать в Будапеште 52,44 на 100 м и выиграть чемпионат мира, если даже в сезоне люди плыли 51,8?
— Для многих стал откровением кроль Рылова на чемпионате России. Есть желание выставить Евгения не только на эстафеты, но и на личные дистанции?
— Такие планы есть. Мы и комплекс пробовали. Но сейчас первоочередная задача — убрать ограничения, которые устанавливает плечо. Можно много мечтать, говорить, какой Рылов талантливый, как держит воду и понимает тренера, но не залечить травму — и она перечеркнет все.
Если все вернется на круги своя — будем добавлять бонусы. Женя встал взрослым и теперь может плавать не только спину, но кроль.
— Его взросление
— Он возмужал. Даже вес немного увеличился. Он у меня очень худой, и мы постоянно с этим боремся. Чуть даешь нагрузку — мышечная масса мигом слетает. А после Рио он пришел в бассейн немного «кабачком». Мы посмеялись с ним. Но через неделю он опять все сбросил.
ФЕЛПС — НЕ СВЕРХЧЕЛОВЕК
— Тенденция, которую вы подметили на чемпионате мира в Будапеште?
— Раньше я очень сильно окунался в повороты, переходы, пересматривал видео, просил у наших специалистов записи с близкого расстояния, покадрово изучал лидеров. Но сейчас на первые четыре дня
Хотя могу сказать, что очень приятно видеть таких спортсменов, как Калэб Дрессел. Он плывет и кролем, и дельфином. Нужно стремиться к тому, чтобы такие атлеты были и у нас. Они могут сильно популяризировать плавание в России. Очень это зацепило. Нужно пробовать двигаться в этом направлении.
При этом здорово, что наша страна развивается и есть предпосылки, что мы будем биться в эстафетах. Как только держава становится способна сражаться в командных соревнованиях — происходит качественный переход на другой уровень. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении. И если появятся люди, которые в 4×100 и 4×200 м будут бить американцев и выигрывать — начнут появляться универсалы, которые будут готовы выходить на старт каждый день. Как Катинка Хоссу. Появятся герои, это сподвигнет родителей приводить детей в бассейн.
— К вам после Олимпийских игр обращались спортсмены с просьбой взять их в группу?
— На данный момент Рылов работает в паре с Иваном Гиревым. Он хорошо проплыл на детской Европе. Они сейчас — мой главный проект.
И теперь, признаюсь, я смотрю на материал, прежде чем взяться за него. Если раньше у меня глаза горели, и я думал, что всех своих первых 18 человек сделаю чемпионами, то когда они были в восьмом классе — меня осенило. Люди делают одинаковые серии, динамика схожая, работа идентичная, а плывут все
Так что могу сказать, что ко мне еще не подошел тот материал, за который я захотел бы взяться. Ведь я теперь в таком положении, что нового человека буду обязан довести до
— С кем из тренеров хотели бы познакомиться?
— Об учебе нужно думать всегда. Но что касается специалистов, то я знаком со многими. Фантастическим прорывом для меня в свое время стал Геннадий Турецкий. Ездил к нему как раз благодаря Саше Попову.
— Учились у него?
— Даже проводил сборы в Швейцарии. Я мог бы читать еще
— С иностранцами общаетесь?
— Да. Как раз активно подтягиваю английский. Работал с Джеймсом Гибсоном, у нас были совместные сборы. Было очень познавательно. У него очень хорошо тут проплыл Бен Прауд — выиграл 50 м баттерфляем.
— О чем спросили бы Боба Боумена, наставника Майкла Фелпса, окажись он перед вами?
— Вот так сразу — и не знаю. Понимаете, лишь во время работы всплывают
— Для вас загадка, как Фелпс успевал восстанавливаться между дистанциями за столь короткое время?
— На Фелпса работал не один Боумен, а целая команда. И я согласен с тем, что это путь будущего. Должны быть специалисты по технике, залу, питанию. Должна быть команда. Я над этим сейчас тоже работаю.
Второй момент в запасе прочности. У Фелпса он огромен. Майкл мог пропустить сезон, другой, а потом выйти и снова выиграть Олимпиаду. При этом ему не страшно выходить сразу на шесть дистанций. Серьезно? Но и Женя тоже может шесть раз победить на чемпионате страны. Другой уровень, но это же возможно. И я не считаю Фелпса сверхчеловеком и то, что он делал нереальным. Другое дело, что он тот самый пример, к которому нужно стремиться.
— О чем вы мечтаете, как тренер?
— Хочу послушать российский гимн на Олимпийских играх в честь своих учеников. И желательно не только в личных видах, но и в эстафете. Они же такие зрелищные!
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