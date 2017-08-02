Пловец Морозов на этапах КМ рассчитывает побить свой же мировой рекорд на 100 м комплексом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду Морозов, который является действующим победителем общего зачета Кубка мира, занял первое место в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафеты 4×50 м и стал четвертым на дистанции 50 метров на спине. Первый этап КМ, который принимает Москве, проходит со 2 по 3 августа.

«Побить мировой рекорд реально на дистанции 100 метров комплексом, на последнем Кубке мира мне не хватило трех сотых. И на сотне кролем. Хоть там и шесть десятых разрыв, но возможно, хотя и маловероятно», — сказал Морозов.

Нынешний Кубок мира проходит по новым правилам, которые позволяют спортсменам выступать не на профильных дистанциях. Основным конкурентом россиянина в борьбе за победу в общем зачете является южноафриканец Чад ле Кло.

«Я сравнивал свою соревновательную программу с программой Чада ле Кло, — сказал Морозов. — Ему она больше подходит, у меня все скомкано, мало отдыха. Не знаю, кто ее так составлял и почему, но надо бороться».

Мировой рекорд на дистанции 100 метров комплексным плаванием в коротком бассейне (25 метров) принадлежит Морозову (50,30 секунды). Он установил его на этапе Кубка мира в Берлине 30 августа 2016 года.