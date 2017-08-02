Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМ
МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, многократный призер чемпионатов мира по плаванию Владимир Морозов не согласен с мнением главного тренера сборной России Сергея Колмогорова, который считает, что завоевать медаль чемпионата мира в Будапеште ему помешало выступление на Кубке мира прошлого года. Об этом 25-летний пловец рассказал журналистам.
На завершившемся 30 июля в венгерской столице чемпионате мира Морозов остался без медали, став четвертым на дистанции 50 метров вольным стилем. Колмогоров отсутствие наград назвал «расплатой за победу на Кубке мира в прошлом году».
«Я не соглашусь. Кубок мира завершился восемь месяцев назад, за это время можно два раза подготовиться к любому чемпионату. Напротив, мне как раз не хватило стартов, но именно на длинной воде», — сказал Морозов.
В среду пловец, который является действующим победителем общего зачета Кубка мира, стал первым в составе смешанной комбинированной эстафеты 4×50 м и четвертым на дистанции 50 м на спине на этапе первом Кубка мира нынешнего сезона, который со 2 по 3 августа принимает Москва.
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