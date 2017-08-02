Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4×50 м на этапе КМ по плаванию

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Команда в составе Владимира Морозова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой показала время 1 минута 39,10 секунды. Вторыми финишировали поляки (1.40,79), третьими — немцы (1.42,71).

В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.