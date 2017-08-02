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2 августа 2017, 20:06 | Водные: Плавание | ТАСС

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4×50 м на этапе КМ по плаванию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию победила в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров на этапе Кубка мира в Москве.

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4×50 м на этапе КМ по плаванию - Фото Увеличить
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Команда в составе Владимира Морозова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Вероники Поповой показала время 1 минута 39,10 секунды. Вторыми финишировали поляки (1.40,79), третьими — немцы (1.42,71).

В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.
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Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМ

Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМ

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, многократный призер чемпионатов мира по плаванию Владимир Морозов не согласен с мнением главного тренера сборной России Сергея Колмогорова, который считает, что завоевать медаль чемпионата мира в Будапеште ему помешало выступление на Кубке мира прошлого года. Об этом 25-летний пловец рассказал журналистам.
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