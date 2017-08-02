Южноафриканец ле Кло выиграл этап КМ в Москве в плавании на 100 м баттерфляем

Ранее он выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем.

Вторым стал британец Адам Барретт (49,45), третьим финишировал олимпийский чемпион и чемпион мира американец Том Шилдс (49,55).

Ле Кло является олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году он завоевал золото на дистанции 200 метров баттерфляем.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве 2 и 3 августа.