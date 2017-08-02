Пригода намерен добиться высоких результатов на 200-метровке комплексным плаванием

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В среду Пригода стал первым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. В этом сезоне на этапах Кубка мира пловцы получили возможность выступать не на профильных дистанциях.

«Как и во многих других аспектах жизни, важно разнообразие, поэтому эти нововведения повысили интерес к соревнованиям, вокруг них возрос ажиотаж. Ребята пробуют себя в новых условиях, что повышает интерес к соревнованиям», — сказал Пригода.

«На чемпионате мира я также проплыл 200 метров комплексом, именно эту дистанцию хочу ввести в свою программу. Буду рад, если тоже буду представлять Россию на международных стартах. Завтра поплыву 100 метров комплексом, будут бороться за медали», — добавил он.

Третье место на дистанции 200 м брассом занял российский пловец Антон Чупков, который является чемпионом мира 2017 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции.

Пригода в Будапеште также стал третьим в комбинированной эстафете 4×100 м.