Итальянка Пеллегрини выиграла этап КМ в Москве в плавании на 400 м вольным стилем

Второе место заняла олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Испании Мирея Бельмонте (3.58,24). Третьей стала россиянка Анна Егорова (4.04,31).

Пеллегрини является олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира. Дважды она становилась первой в аналогичной дисциплине (2009, 2011). На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году итальянка завоевала золото в плавании на 200 метров кролем.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.