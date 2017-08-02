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2 августа 2017, 19:07 | Водные: Плавание | ТАСС

Итальянка Пеллегрини выиграла этап КМ в Москве в плавании на 400 м вольным стилем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Итальянка Федерика Пеллегрини заняла первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. Она показала время 3 минуты 57,80 секунды.

Второе место заняла олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Испании Мирея Бельмонте (3.58,24). Третьей стала россиянка Анна Егорова (4.04,31).

Пеллегрини является олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира. Дважды она становилась первой в аналогичной дисциплине (2009, 2011). На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году итальянка завоевала золото в плавании на 200 метров кролем.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.
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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода стал первым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. Он показал время 2 минуты 2,16 секунды.
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