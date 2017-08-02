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2 августа 2017, 18:55 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянин Пригода выиграл этап КМ в Москве в плавании на 200 м брассом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода стал первым на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. Он показал время 2 минуты 2,16 секунды.

Россиянин Пригода выиграл этап КМ в Москве в плавании на 200 м брассом - Фото Увеличить
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Вторым финишировал белорус Илья Шиманович (2.03,71). Третье место занял российский пловец Антон Чупков (2.04,08), который является чемпионом мира 2017 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции.

Пригода является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в Будапеште в плавании на 100 метров брассом и комбинированной эстафете 4×100 м.

Первый этап Кубка мира проходит в Москве 2 и 3 августа.
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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Итальянка Федерика Пеллегрини заняла первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, проходящем в Москве. Она показала время 3 минуты 57,80 секунды.
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