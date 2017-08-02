Трехкратный призер ОИ в плавании Юлия Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве

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Московский этап Кубка мира проходит в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» 2—3 августа . Ефимова утром в среду квалифицировалась в финал на дистанции 50 метров брассом.

«Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований из-за проявившихся проблем со здоровьем. Таким образом, Юлия не выступит ни сегодня вечером в финале на 50 м брассом, куда отобралась с пятым временем, ни завтра на 200 м брассом», — говорится в сообщении на официальной странице команды Ефимовой в социальной сети Facebook.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште Ефимова завоевала одно золото, два серебра и одну бронзу.

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