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2 августа 2017, 12:39 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Трехкратный призер ОИ в плавании Юлия Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова отказалась от дальнейшего выступления на этапе Кубка мира в Москве.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия <span class=error>Ефимова</span> отказалась от дальнейшего выступления на этапе Кубка мира в Москве. Увеличить
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Московский этап Кубка мира проходит в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» 2—3 августа. Ефимова утром в среду квалифицировалась в финал на дистанции 50 метров брассом.

«Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований из-за проявившихся проблем со здоровьем. Таким образом, Юлия не выступит ни сегодня вечером в финале на 50 м брассом, куда отобралась с пятым временем, ни завтра на 200 м брассом», — говорится в сообщении на официальной странице команды Ефимовой в социальной сети Facebook.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште Ефимова завоевала одно золото, два серебра и одну бронзу.
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