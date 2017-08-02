Трехкратный призер ОИ в плавании Юлия Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова отказалась от дальнейшего выступления на этапе Кубка мира в Москве.
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Московский этап Кубка мира проходит в бассейне спорткомплекса «Олимпийский»
«Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште Ефимова завоевала одно золото, два серебра и одну бронзу.
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