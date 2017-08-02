Ефимова приехала радовать фанатов. Москва укоротила большую воду

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Некоторые участники и герои завершившегося в конце июля чемпионата мира по водным видам спорта отправились из Будапешта не домой, а прямиком в Москву. В предстоящие два соревновательных дня в бассейне «Олимпийского» будут разыгрываться 25 комплектов медалей. Приехали в столицу и российские герои — Юлия Ефимова, Антон Чупков, Кирилл Пригода. Ожидается, что в Москве также выступят Мирея Бельмонте, Томас Шилдс, Сара Шострем, Митч Ларкин, Алия Аткинсон и другие.

Одной из участниц московского этапа станет чемпионка мира Мирея БЕЛЬМОНТЕ. AFP 2017

НИКАКИХ ЗАДАЧ НЕ БУДЕТ

Чемпион мира Евгений Рылов этап в Москве пропустит. Спортсмен, испытывавший в Будапеште проблемы с плечом, решил заняться своим здоровьем. Остальные обладатели индивидуальных медалей чемпионата мира из сборной — Антон Чупков, Юлия Ефимова, Александр Красных, Кирилл Пригода — в Москве выступят. Лидер женской команды Юлия Ефимова призналась, что никаких особых задач перед собой она не ставит, поскольку после чемпионата мира главная задача — порадовать болельщиков и использовать остатки лучших физических кондиций. А уже потом она отправится на заслуженный отдых.

— На предстоящем этапе Кубка мира никаких задач не будет, — поделилась пятикратная чемпионка мира. — Решили выступить в Москве, на домашнем этапе, чтобы порадовать фанатов. Конечно, было желание отдохнуть после чемпионата мира. Но сейчас у меня будет еще пару соревновательных дней, и после этапа Кубка мира в Москве я буду отдыхать. А пока я еще в хорошей форме, решила выступить. К тому же дома, да и Будапешт и Москва близко, если был бы этап в другом месте, не поехала бы.

Юлия также планирует стартовать и на этапе в Токио, чтобы смоделировать за три года до Олимпиады подготовку к выступлению в японской столице. Спортсменка со своей командой планирует провести подготовительный сбор где-то в часовом поясе, близком в Токио, а может, и в самой будущей олимпийской столице. На эксперименты у нее есть еще три года, но начинать она планирует уже сейчас, чтобы в ответственный момент все сработало идеально.

— Я не поеду по всем этапам Кубка мира в этом сезоне, — рассказала Ефимова, — но я выбрала Токио, чтобы посмотреть, попробовать подготовку. Думаем сделать сбор во Владивостоке или где-то рядом, может, в самом Токио. Надо посмотреть, как готовиться. До Олимпиады есть три года, чтобы все отладить — найти хорошую еду, гостиницу. Чтобы посмотреть, как и сколько проходит акклиматизация, и уже перед Олимпиадой четко знать, что нам надо и что сделать.

Юлия ЕФИМОВА. AFP 2017

НОВЫЙ ФОРМАТ

В этом году в рамках Кубка мира пройдет 9 этапов. Соревнования намечены в Москве (2 — 3 августа), Берлине (6 — 7 августа), Эйндховене (11 — 12 августа), Дохе (22 — 23 сентября), Дубаи (26 — 27 сентября), Гонконге (30 сентября — 1 октября), Пекине (10 — 11 ноября), Токио (14 — 15 ноября), Сингапуре (18 — 19 ноября).

В этом году соревнования пройдут в новом формате, на каждом этапе будут разыгрываться медали на 24 или 25 дистанциях, в том числе эстафетных. Таким образом, каждая дистанция будет включена в программу соревнований по 6 раз. При этом на каждом из этапов спортсмен может заявиться не более чем на четыре дистанции.

— Будет интересно посмотреть, как пройдут соревнования в новом формате, многим предстоит плыть не на профильных дистанциях. — отметил один из лидеров мужской сборной России Владимир Морозов. — С другой стороны, если я Катинка Хоссу и могу плыть больше четырех дистанций, зачем в этом ограничивать?

Как бы то ни было, призовой фонд соревнований будет увеличен и превысит 2 миллиона долларов. Призовой фонд каждой из личных дистанций — 3900 долларов — будет распределен между шестью лучшими спортсменами. Призовой фонд эстафеты — 6 тысяч долларов, деньги достанутся командам, занявшим 1 — 3-е места.

Выступающие на соревнованиях медалисты Олимпийских игр и прошлогоднего чемпионата мира на короткой воде в Виндзоре напрямую попадут в финал на тех дистанциях, на которых они завоевали награды на этих двух турнирах. Они также будут участвовать в программе, которая будет способствовать продвижению Кубка мира и популяризации плавания в странах-хозяйках состязаний.

Традиционно по итогам девяти этапов будут названы и победители общего зачета. В прошлом году ими стали россиянин Владимир Морозов и венгерка Катинка Хоссу. Рейтинг сформируют по сумме очков за три лучших результата, за каждый мировой рекорд в рейтинг добавляется еще по 20 очков. Победители общего зачета получат 100 тысяч долларов.

Владимир МОРОЗОВ. AFP 2017

ЭТАП КУБКА МИРА ПО ПЛАВАНИЮ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ

Место проведения: Москва, СК «Олимпийский»

Сроки: 2 — 3 августа, церемония открытия — 2 августа в 17.45

Начало соревнований: 10.00 — предварительные заплывы, 18.00 — финалы.