Бюджет Кубка мира по плаванию составляет €4 млн

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Со 2 по 3 августа Москва примет этап Кубка мира, который пройдет в СК «Олимпийский».

«Благодаря нашему титульному спонсору общий призовой фонд всех восьми этапов Кубка мира равен четырем миллионам евро», — сказал Маркулеску.

В московском этапе Кубка мира примут участие многие триумфаторы чемпионата мира в Будапеште, в числе которых Юлия Ефимова, Антон Чупков.