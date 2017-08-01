Бюджет Кубка мира по плаванию составляет €4 млн
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бюджет Кубка мира по плаванию, который насчитывает восемь этапов, составляет €4 млн. Об этом на
пресс-конференции в Москве сообщил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску.
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Со 2 по 3 августа Москва примет этап Кубка мира, который пройдет в СК «Олимпийский».
«Благодаря нашему титульному спонсору общий призовой фонд всех восьми этапов Кубка мира равен четырем миллионам евро», — сказал Маркулеску.
В московском этапе Кубка мира примут участие многие триумфаторы чемпионата мира в Будапеште, в числе которых Юлия Ефимова, Антон Чупков.
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