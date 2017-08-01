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1 августа 2017, 17:56 | Водные: Плавание | ТАСС

Тренер: Этап КМ в Москве станет для Efimova Team подготовкой к ЧЕ на короткой воде

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский этап Кубка мира по плаванию на короткой воде станет для команды Efimova Team началом подготовки к чемпионату Европы на короткой воде. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды, отец трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой Андрей Ефимов.

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Этап Кубка мира пройдет в Москве 2—3 августа.

«На московском этапе Кубка мира будет переход с “длинной” на “короткую” воду. Посмотрим на результат команды и будем работать дальше, продолжая подготовку к ЧЕ на короткой воде», — рассказал Ефимов.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет 13—17 декабря в Копенгагене.
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