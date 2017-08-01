Тренер: Этап КМ в Москве станет для Efimova Team подготовкой к ЧЕ на короткой воде

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Этап Кубка мира пройдет в Москве 2—3 августа .

«На московском этапе Кубка мира будет переход с “длинной” на “короткую” воду. Посмотрим на результат команды и будем работать дальше, продолжая подготовку к ЧЕ на короткой воде», — рассказал Ефимов.