Ефимова не ставит для себя сверхзадач на предстоящий в Москве этап Кубка мира по плаванию

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«Никаких задач на Кубок мира не ставлю, просто хочу выступить в Москве, дома, — рассказала Ефимова. — Для меня после чемпионата мира эти соревнования уже не важны. Просто хочу порадовать фанатов, провести автограф-сессию для болельщиков».

Ефимова отметила, что она довольна результатами завершившегося в Будапеште чемпионате мира. «Это был хороший для меня чемпионат мира, я приблизилась к своим лучшим результатам», — отметила спортсменка.

«Было желание отдохнуть после чемпионата мира, но еще пару дней, и я начну отдыхать. Просто пока в хорошей форме, почему бы и не выступить в Москве», — добавила она.

На чемпионате мира — 2017 в Будапеште Ефимова завоевала четыре медали, в том числе золото на дистанции 200 м брассом. По итогам чемпионата Ефимова превзошла по количеству наград четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, став самой титулованной спортсменкой в истории российского плавания с 14 наградами мировых чемпионатов.