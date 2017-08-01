Ефимова не ставит для себя сверхзадач на предстоящий в Москве этап Кубка мира по плаванию
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не ставит перед собой сверхзадач на предстоящий этап Кубка мира, который пройдет в Москве
2—3 августа. Об этом Ефимова рассказала журналистам.
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«Никаких задач на Кубок мира не ставлю, просто хочу выступить в Москве, дома, — рассказала Ефимова. — Для меня после чемпионата мира эти соревнования уже не важны. Просто хочу порадовать фанатов, провести
Ефимова отметила, что она довольна результатами завершившегося в Будапеште чемпионате мира. «Это был хороший для меня чемпионат мира, я приблизилась к своим лучшим результатам», — отметила спортсменка.
«Было желание отдохнуть после чемпионата мира, но еще пару дней, и я начну отдыхать. Просто пока в хорошей форме, почему бы и не выступить в Москве», — добавила она.
На чемпионате мира — 2017 в Будапеште Ефимова завоевала четыре медали, в том числе золото на дистанции 200 м брассом. По итогам чемпионата Ефимова превзошла по количеству наград четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, став самой титулованной спортсменкой в истории российского плавания с 14 наградами мировых чемпионатов.
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