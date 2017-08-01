Победы над Герасименей. Я не понимаю, как она это делает

Казалось бы, ну что такое эта единственная Сашина медаль от имени сборной Беларуси по плаванию в масштабах свершений «небожителей» на чемпионате мира по водным видам! По очкам ФИНА вместе с бронзой на «полтиннике» на спине Герасименя заняла 54-е места среди всех участников соревнований, что значительно уступает безоговорочно первому показателю Сары Шестрем. Но и три золота плюс одно серебро шведки просто меркнут перед россыпью семи золотых наград в авторстве нового 20-летнего американского уникума Калеба Дрессела.

Все правильно, элита плавания молодеет и стремительно наступает на позиции заслуженных ветеранов. Но даже при столь ярко выраженной тенденции «золотая рыбка» белорусского плавания не перестает поставлять стране драгметалл. Меняется окружение в команде, меняются даже целые поколения пловцов, но никто из них пока не встал рядом с минчанкой в ее раз и навсегда выбранном забое. Вы знаете, когда она впервые поднялась на пьедестал на официальном взрослом турнире? Две бронзы на «полтинниках» вольным стилем и на спине датированы чемпионатом Европы 2002 гола. 15 лет назад, Карл!



И если бы не эта нелепая по абсурдности ситуации дисквалификация, сбившая юную белоруску на самом взлете, даже страшно представить, на какую высоту она поднялась бы уже тогда — на пропущенной Олимпиаде в Афинах. С другой стороны, если бы Александра наелась титулами в столь раннем возрасте, разве смогла бы она сейчас находить мотивацию к продолжению уникального плавательного банкета?



Я вот до сих пор не понимаю природу ее преображения на Играх в Рио на самой быстрой дистанции мирового плавания — 50 метров вольным стилем. Все говорило за олимпийский провал как ее лично, так и всей белорусской команды — заложники не оправдавшей себя методы Дмитрия Манцевича готовились к гарантированной домашней порке и конкретному урезанию финансирования.

Но что все это стоило в сравнении с Сашиными показателями на стометровке, которых она сама испугалась и отказывалась их понимать: экс-чемпионка мира наскребла в Рио на сотне вольным стилем всего 54,25. Это после четырехлетней пахоты и 53,38 на Играх в Лондоне!



И она в такой ситуации выходит на кролевой полтинник как на последний бой. Естественно, последний, куда уж дальше с таким убивающим все живое регрессом! И уже в квалификации выдает 24,42. То есть, быстрее, чем в воскресном финале ЧМ-2017 в Будапеште! Однако это все равно бесконечно далеко от медальной черты. Но сколько Герасимене надо для завоевания олимпийской награды, столько она и добавляет — 24,11! Не постигаю, как она это делает.



Точно такая же сложнейшая дилемма стояла перед ней и ныне в Будапеште, когда разыгрывались медали на «полтиннике» на спине. Десять лет назад Герасименя уже выигрывала серебро ЧМ на этой дистанции в Мельбурне, и сейчас ей очень хотелось повторить тот успех. Она бы с удовольствием перетащила эту дистанцию в Рио, ведь в тот год на ее счету был лучший результат сезона в мире, но, увы, все иные «полтинники», кроме кроля, оставлены за бортом олимпийской программы. Так что пришлось воплощать мечту в Будапеште.



Ее выдающихся 27,40, ставших в 2016 году рекордом Беларуси, все равно не хватало на ЧМ-2017 для попадания на пьедестал, стало быть, ей вновь требовалось прибавлять даже в отношении планки своих возможностей. Ну, надо — значит, надо. Саша вновь поднялась над собой, повторив для выигрыша бронзы «вечный» европейский рекорд Даниэлы Самульски, показанный восемь лет назад еще в эпоху резиновых комбинезонов, запрещенных потом к употреблению — 27,23! Я не понимаю, как она это делает…



Что Саша будет делать дальше, замахнется ли она на Олимпиаду в Токио? Герасименю ведь не интересует участие само по себе, ее интересует только медальный диапазон выступлений. После будапештского финала на «полтиннике» вольным стилем я лично, как плавательный обозреватель «ПБ» с 12-летним стажем, впал в ступор, насмотревшись на эти космические секунды конкуренток. Ну, вот только представьте: олимпийская чемпионка Рио Пермила Блуме устанавливает в Будапеште личный рекорд, проплыв в финале ЧМ-2017 быстрее, чем в финале Игр-2016. И при этом с мегарезультатом 24,00 пролетает даже мимо бронзы. Все призеры образца 2017 года преодолевают рубеж 24 секунд! А ведь другой дистанции, скажем откровенно, для Герасимени в олимпийской программе нет.



Я на ее месте точно впал бы в ступор, отчего на пике успеха устроил бы себе шикарные проводы из спорта и занялся бы личной жизнью с полным отрывом от соседства с дорожкой Сары Шестрем.



Но она, к счастью для нашего спортивного начальства — не я. У живой легенды другая фамилия, обыгрывать которую ей уже не привыкать.

Сергей ВЕРСОЦКИЙ