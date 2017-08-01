Пловец Рылов пропустит этап Кубка мира в Москве, Чупков и Ефимова выступят на турнире
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира по плаванию Евгений Рылов пропустит этап Кубка мира в Москве, подтвердили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
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Рылов, испытывавший проблемы с плечом, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал золото на дистанции 200 м в плавании на спине и бронзу в комбинированной эстафете 4×100 метров.
Остальные обладатели индивидуальных медалей чемпионата мира — Антон Чупков, Юлия Ефимова, Александр Красных, Кирилл Пригода — выступят в Москве.
Этап Кубка мира пройдет в бассейне СК «Олимпийский»
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