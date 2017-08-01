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1 августа 2017, 11:46 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Рылов пропустит этап Кубка мира в Москве, Чупков и Ефимова выступят на турнире

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира по плаванию Евгений Рылов пропустит этап Кубка мира в Москве, подтвердили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева.</em> Чемпион мира по плаванию Евгений <span class=error>Рылов</span> пропустит этап Кубка мира в Москве подтвердили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> Всероссийской федерации плавания. Увеличить
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Рылов, испытывавший проблемы с плечом, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал золото на дистанции 200 м в плавании на спине и бронзу в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Остальные обладатели индивидуальных медалей чемпионата мира — Антон Чупков, Юлия Ефимова, Александр Красных, Кирилл Пригода — выступят в Москве.

Этап Кубка мира пройдет в бассейне СК «Олимпийский» 2—3 августа.
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