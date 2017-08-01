Колмогоров: Надо быть идиотом, чтобы сказать «будем бороться за лидерство с США»
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров оценил выступление подопечных на чемпионате мира в Будапеште.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россияне завоевали три золота, три серебра и четыре бронзы.
«В нашей целевой комплексной программе был чётко прописан план на чемпионат мира в Будапеште: две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Да, мы перевыполнили план, но у нас было много упущенных возможностей, и мы их видим.
Когда сборная России может сравняться с американцами? Не в ближайшие годы. Поясню почему: если сравнивать отборы в команды США и России, то наши лидеры приблизительно равны. Но вот третья или четвёртая позиции в России равна 30−40-му месту в США. Поэтому американцам по барабану, когда проводить отбор: у них всё равно
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter