Колмогоров: Надо быть идиотом, чтобы сказать «будем бороться за лидерство с США»

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Россияне завоевали три золота, три серебра и четыре бронзы.

«В нашей целевой комплексной программе был чётко прописан план на чемпионат мира в Будапеште: две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Да, мы перевыполнили план, но у нас было много упущенных возможностей, и мы их видим.