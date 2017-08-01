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1 августа 2017, 9:39 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Российские пловцы, а также Хоссу и Мейлутите прилетели в Москву с ЧМ в Будапеште

Основной состав сборной России по плаванию прилетел в Москву из Будапешта, где завершился чемпионат мира по водным видам спорта.

Российские пловцы в столице Венгрии завоевали 10 медалей, в том числе 3 золотые (Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Антон Чупков). Спортсменов в аэропорту Шереметьево встретили болельщики и поздравили с успешным выступлением в Будапеште.

Также в Москву прибыли трёхкратная олимпийская чемпионка венгерка Катинка Хоссу и олимпийская чемпионка литовка Рута Мейлутите, которые примут участие в этапе Кубка мира, стартующем в спорткомплексе «Олимпийский» 2 августа.
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