Лилли Кинг: Наше соперничество с Ефимовой стало более цивилизованным, чем в прошлом году

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На прошедшем чемпионате мира в Будапеште Кинг обошла россиянку на дистанциях 100 м и 50 м брассом. Ефимова же, в свою очередь, победила на 200-метровке.

— Очевидно, что мы не лучшие друзья, — цитирует NBC Кинг. — Мы соперницы, но я всегда с удовольствием соревнуюсь с ней. Сейчас соперничество стало более цивилизованным, чем в прошлом году. Мне это нравится.

На Олимпиаде-2016 Кинг нелицеприятно высказалась о Ефимовой, обвинив ее в допинговом прошлом.