Жуков: Сборная России по плаванию добилась серьезного прорыва на ЧМ в Будапеште

Российские пловцы завоевали десять медалей на чемпионате мира в Будапеште, в том числе три золотых награды.

«Это серьезный прорыв в плавании, очень успешно выступили! Евгений Рылов, Антон Чупков, Юлия Ефимова отлично выступили. Наша команда имеет хорошие перспективы в будущем», — сказал Жуков журналистам.