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31 июля 2017, 14:58 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Жуков: Сборная России по плаванию добилась серьезного прорыва на ЧМ в Будапеште

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по плаванию добилась серьезного прорыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Российские пловцы завоевали десять медалей на чемпионате мира в Будапеште, в том числе три золотых награды.

«Это серьезный прорыв в плавании, очень успешно выступили! Евгений Рылов, Антон Чупков, Юлия Ефимова отлично выступили. Наша команда имеет хорошие перспективы в будущем», — сказал Жуков журналистам.
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Медведев отметил выступление российских пловцов на ЧМ по водным видам спорта

Медведев отметил выступление российских пловцов на ЧМ по водным видам спорта

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил выступление российских пловцов на завершившемся в воскресенье чемпионате мира по водным видам спорта. «Может быть, это лучший результат за последние два десятилетия», — заявил он на совещании с вице-премьерами, комментируя итоги прошедшего чемпионата.
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