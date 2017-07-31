Жуков: Сборная России по плаванию добилась серьезного прорыва на ЧМ в Будапеште
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по плаванию добилась серьезного прорыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Российские пловцы завоевали десять медалей на чемпионате мира в Будапеште, в том числе три золотых награды.
«Это серьезный прорыв в плавании, очень успешно выступили! Евгений Рылов, Антон Чупков, Юлия Ефимова отлично выступили. Наша команда имеет хорошие перспективы в будущем», — сказал Жуков журналистам.
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