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31 июля 2017, 14:24 | Водные: Плавание | ТАСС

Медведев отметил выступление российских пловцов на ЧМ по водным видам спорта

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил выступление российских пловцов на завершившемся в воскресенье чемпионате мира по водным видам спорта. «Может быть, это лучший результат за последние два десятилетия», — заявил он на совещании с вице-премьерами, комментируя итоги прошедшего чемпионата.

<em>ГОРКИ 31 июля. /ТАСС/. </em><nobr>Премьер-министр </nobr>РФ Дмитрий <span class=error>Медведев</span> отметил выступление российских пловцов на завершившемся в воскресенье чемпионате мира по водным видам спорта. Может быть это лучший результат за последние два десятилетия — заявил он на совещании с <nobr>вице-премьерами</nobr> комментируя итоги прошедшего чемпионата. Увеличить
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Он попросил вице-премьера РФ Виталия Мутко еще раз поздравить спортсменов с этим достижением. «Мы надеемся, что они и дальше будут так выступить», — добавил премьер.
Мутко также проинформировал главу правительства о том, что россиянам недавно удалось выиграть Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Сурдлимпийские игры, а также Всемирные игры по неолимпийским видам спорта.

Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4−5−2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине). Всего у сборной России по итогам чемпионата мира 25 медалей (11−6−8), которые спортсмены сумели добыть практически во всех видах: плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло. Россияне заняли третье место в общекомандном зачете.

На завершившейся в турецком Самсуне Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований. Российская команда победила во Всемирных играх в польском Вроцлаве, завоевав 28 золотых, 21 серебряную, 14 бронзовых медалей. Сборная России стала победителем общекомандного зачета Европейского юношеского олимпийского фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых наград.
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