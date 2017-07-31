Медведев отметил выступление российских пловцов на ЧМ по водным видам спорта

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Он попросил вице-премьера РФ Виталия Мутко еще раз поздравить спортсменов с этим достижением. «Мы надеемся, что они и дальше будут так выступить», — добавил премьер.

Мутко также проинформировал главу правительства о том, что россиянам недавно удалось выиграть Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Сурдлимпийские игры, а также Всемирные игры по неолимпийским видам спорта.

Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4−5−2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине). Всего у сборной России по итогам чемпионата мира 25 медалей (11−6−8), которые спортсмены сумели добыть практически во всех видах: плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло. Россияне заняли третье место в общекомандном зачете.

На завершившейся в турецком Самсуне Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований. Российская команда победила во Всемирных играх в польском Вроцлаве, завоевав 28 золотых, 21 серебряную, 14 бронзовых медалей. Сборная России стала победителем общекомандного зачета Европейского юношеского олимпийского фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых наград.