Ефимова: Хорошо, что обошла Кинг в эстафете, теперь надо так и в личных заплывах

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Она завоевала четыре медали — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

«Золото, два серебра и бронза — я довольна этим чемпионатом. Самое главное, что в Будапеште я показала очень хорошее время — и в эстафете, и в полуфинале сотни, и в финале двухсотметровки. Давно уже так не плавала. А это значит, что мы работаем правильно и двигаемся в верном направлении. Посмотрим на дальнейшее развитие. У нас впереди ещё три года.

Хорошо, что получилось обойти Кинг в эстафете. Так же, как и на Олимпиаде. Теперь надо, чтобы и в личных заплывах так было, — цитирует Ефимову «Весь спорт».