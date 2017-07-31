Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30539722/
31 июля 2017, 11:49 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Ефимова: Хорошо, что обошла Кинг в эстафете, теперь надо так и в личных заплывах

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова оценила своё выступление на мировом первенстве в Будапеште.

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия <span class=error>Ефимова</span> оценила своё выступление на мировом первенстве в Будапеште. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Она завоевала четыре медали — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

«Золото, два серебра и бронза — я довольна этим чемпионатом. Самое главное, что в Будапеште я показала очень хорошее время — и в эстафете, и в полуфинале сотни, и в финале двухсотметровки. Давно уже так не плавала. А это значит, что мы работаем правильно и двигаемся в верном направлении. Посмотрим на дальнейшее развитие. У нас впереди ещё три года.

Хорошо, что получилось обойти Кинг в эстафете. Так же, как и на Олимпиаде. Теперь надо, чтобы и в личных заплывах так было, — цитирует Ефимову «Весь спорт».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Дозрели: три золота сборной России по плаванию на ЧМ и одна общая победа

Дозрели: три золота сборной России по плаванию на ЧМ и одна общая победа

БУДАПЕШТ, 31 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта и в общей сложности десять раз поднималась на пьедестал.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики