Дозрели: три золота сборной России по плаванию на ЧМ и одна общая победа

«Голден тройка».

Именно с таким заголовком вышла 29 июля официальная газета чемпионата мира в Будапеште. Так совпало, что за день до этого плыли свои дистанции 200 метров российские призеры Олимпийских игр Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов.

История Рылова стоит отдельного упоминания уже потому, что он вышел на старт вопреки всему: тренер хотел снять ученика с этого турнира из-за проблемы с плечом. Но в итоге в подготовку Рылова были внесены коррективы, его вернули «на равнину» со среднегорья, поставили блокаду и условие — стартовать только на 200 метров на спине, с остальных дистанций сняться. «Мы так и решили. Сегодня я вышел просто «кайфануть», — признался он уже после награждения. «Кайфанули» все, кто видел заплыв Рылова в финале — мощный, дерзкий, начиная с самого старта. За ним было не угнаться и золото на этой дистанции стало для россиян первым индивидуальным у мужчин со времен Александра Попова.

После Рылова настала очередь Ефимовой. На стометровке брассом у нее не получился старт, и золото ушло к конкурентке Лилли Кинг из США. Но уже через пару дней лидеру женской команды предстояло плыть финал на 200 метров брассом, где она была главной фавориткой. Выиграла Ефимова уверенно и стала первой пятикратной чемпионкой мира в истории российского плавания, а также первой в женском плавании, завоевавшей 12 индивидуальных медалей в одном способе — 12-й наградой стало серебро на «полтиннике». По этому показателю Ефимова обошла даже американку Кэти Ледеки — у нее 11 наград на индивидуальных дистанциях вольным стилем.

Третьим в «голден тройке», но первым на 200 метрах брассом стал Чупков, наплывавший на финиш так мощно, что ни у кого не осталось ни шанса. И он, и Ефимова кроме золота своим результатом в Будапеште показали, насколько близки они к мировому рекорду.

Прорыв в результатах российского плавания главный тренер сборной России Сергей Колмогоров объяснил так: «На самом деле зря все говорят о фантастике какой-то в нашем выступлении в Будапеште. Идет рост тренерского состава. Мы не привлекаем в качестве консультантов никаких зарубежных специалистов. Нам удалось в значительном количестве случаев минимизировать тренерские ошибки. Этим объясняется то, что мы показываем здесь результаты своего уровня. Я не могу сказать, что раньше ребята в составе сборной были менее талантливые. Надо с ними работать, ключевой момент здесь — индивидуальная программа», — отметил он.

«Гордость нации» и финальные эстафеты.

Но первые медали, еще до ударного дня, принесли сборной Кирилл Пригода и Александр Красных. Пригода по ходу чемпионата мира трижды обновил рекорд России на дистанции 100 метров брассом и завоевал бронзу, Красных — стал третьим на 200 метрах кролем. После его медали стали более реальными прогнозы на пьедестал в эстафете 4 по 200 метров, которую называют «гордость нации». В ней выступили и опытные Данила Изотов с Никитой Лобинцевым, и финалисты этого чемпионата мира на 200 метрах кролем Красных с Михаилом Довгалюком, и 18-летний Михаил Вековищев, который попал в состав решением тренерского штаба постфактум. «Приятно, что не ошибся с Вековищевым, — сказал Колмогоров. — Оцениваю эстафету как успешную. Если бы (Джеймс) Гай не проплыл так сильно у британцев, мы бы выиграли. Я просто хочу сказать, что эстафета встала на свой уровень. Теперь она может бороться за медали любого достоинства. Но я должен сказать, что состав будет обновляться, у нас есть ребята, которые уже на подходе. Конкуренция за место в этой эстафете будет обостряться».

Самые обидные четвертые результаты у сборной России пришлись на женскую эстафету 4 по 200 метров, где россиянки проиграли 0,08 секунды третьему месту, а также на «личную» дистанцию в 200 метров кролем у Вероники Поповой, которая в этих двух видах программы остановилась в шаге от медали. Последний день турнира все же принес ей желанную награду в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, где женская команда сборной России стала второй. Перед стартом девчонки пели «Комбат» группы «Любэ» и угрожали Светлане Чимровой уйти в декрет, если останутся вне пьедестала. В итоге — серебро, первая награда соревнований такого уровня для капитана сборной России Анастасии Фесиковой после рождения ребенка.

«Мне было тяжело. Я думала про передачу эстафеты, повторяла про себя: стой, Юля, стой, я плыву! Когда коснулись и стали вторыми, Юля Ефимова сразу сказала: мы сделали это, Настя, мы вместе сделали это! Всегда у нас было что-то не так, но сейчас сложилась классная эстафета. И в целом команда классная. Я капитан, у меня самые классные ребята! Идиллия, спокойствие в команде, никто друг другу не мешает. Спортсмены все друг друга поддерживают. Сейчас одна из лучших команд, которые были за последние годы. Главный тренер нас тоже всегда подбадривает», — призналась Фесикова.

В мужской эстафете россияне стали третьими. После награждения Владимир Морозов рассказал, что в шутку пригрозил партнерам по команде — не будет медали, завяжу с плаванием. Но он все-таки поднялся на пьедестал в Будапеште, причем показал лучший результат из всех стартовавших на кролевом этапе. «Я доплыл до медали. И как!» — сказал Морозов, днем ранее проигравший несколько сотых в борьбе за бронзу на 50 метрах кролем.

Королева Кинг и просто Сара.

Личными мировыми рекордами на чемпионате мира по водным видам спорта отметились Лилли Кинг из США на 50 м (29,40) и 100 м брассом (1.04,13), Сара Шестрем на 50 м (23,67, в полуфинале) и 100 м кролем (51,71, в финале эстафетного заплыва на своем этапе). При этом Шестрем не только удалось побить «костюмное» время немки Бритты Штеффен, но еще и заполучить в свой актив четвертый действующий рекорд мира. У мужчин в брассе феерил Адам Пити из Великобритании или просто небожитель — так его называют соперники. На 50 м брассом он дважды обновил рекорд мира и стал первым в мире спортсменом, выплывшим на этой дистанции из 26 секунд (25,95).

В Будапеште американец Калеб Дрессел стал первым пловцом в истории, завоевавшим три золота за один день чемпионата мира (50 м кроль, 100 м баттерфляй, смешанная кролевая эстафета). «Я думаю, это следующий Майкл Фелпс — спринт-эдишн», — сказал Морозов.

Всего сборная США завоевала 38 наград в плавании, одержав 18 побед, при этом в целом сборная США пересекла рубеж в 250 золотых наград чемпионатов мира по водным видам спорта. «Чтобы говорить о том, что мы сможем бороться с США в Токио (На Играх-2020), нужно быть полным идиотом или непрофессионалом. У них глубина состава намного больше. Наше третье-четвертое место в отборе соответствует, порой, их 30−40-му. Поэтому им по барабану, когда проводить отбор. Но я могу сказать, что в Токио мы сможем навязать им борьбу на нескольких дистанциях», — заявил Колмогоров.

Олимпиада в Токио — через три года, а уже через пару дней в Москве стартует этап Кубка мира, где выступят главные герои Будапешта-2017, в том числе Ефимова и Чупков.