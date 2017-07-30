Анастасия Фесикова: Ефимова мотивировала нас финалом на «полтиннике»

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— Моя задача была выплыть из 59 секунд, — начала Анастасия Фесикова. — Это удалось, хотя, конечно же, было тяжело. Я плыла и думала: «Юля, стой! Стой! Я плыву!» Вспоминала нашу с ней смешанную эстафету на чемпионате мира в Казани, когда мы вообще еле доплыли свои этапы. Просто нам сегодня все удалось — сделали тот результат, на который были готовы и на который настраивались. Когда уже все закончилось, Юля мне сказала: «Мы вместе сделали это!» Столько раз у нас что-то не получалось, что-то мешало. Но сейчас у нас просто классная команда — все молодцы.

— Вы же — капитан команды?

— Ну, конечно. У меня вообще самые лучшие ребята. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех-всех-всех.

— Как объяснить столь мощный прорыв?

— Появилась команда. Одна из лучших за все время, что я плаваю. Никто никому не мешает, все, наоборот, стараются друг другу помочь, поддержать, проводить на старт, поздравить. Классно, что нам удалось поставить такой восклицательный знак!

— Во всех своих финалах вы показали очень высокое время. Какая из дистанций порадовала сильнее?

— Конечно, стометровка. Когда я проплыла за 58,83, то поняла, что возможно вот он, этот момент, с которого по-настоящему начнется мое возвращение.

— А были сомнения по этому поводу?

— Большие. На чемпионате России я ведь не отобралась на стометровку, не выполнила норматив и не должна была эту дистанцию плыть. Но главный тренер решил, что мы с Дашей Устиновой должны плыть. Мне дали этот шанс, и я им воспользовалась.

— Никогда не считали, сколько раз за свою карьеру вы передавали эстафету Ефимовой?

— Ой, да мы всю жизнь вместе плаваем. И очень долго к этому серебру шли.

— В этой радостной суматохе обратили внимание, что Ефимова все-таки опередила Лилли Кинг?

— А как же! Юлька вообще молодец. Начала нас мотивировать еще своим финалом на «полтиннике». И в эстафете задел создала колоссальный.

— С приходом нового главного тренера появилось что-то, чего раньше не было?

— Появилось спокойствие. Сергей Валентинович (Колмогоров. — Прим. «СЭ») не дергает нас, нет ненужных собраний, каких-то накачек, никто на нас не кричит. Он просто нас любит. И всегда во всем поддерживает.

— На этом чемпионате хорошо видно, что многие пловцы как бы снизили обороты после Олимпийских игр. Как думаете, скорости к следующему первенству вырастут в плавании на спине сильно?

— Наверняка. Два года назад я проплыла в Казани стометровку за 59,7 и была пятой. Сейчас я пятая с результатом 58,8. Естественно результаты растут, на «полтиннике» так вообще растут неимоверно. Это радует на самом деле.

— Будете пробовать сопротивляться?

— Если честно, я собиралась поставить точку в карьере, не хотела поначалу даже начинать готовиться к нынешнему чемпионату, а сейчас вот задумалась: почему не попробовать остаться? Мне и Сергей Валентинович на этапе Кубка мира сказал: «Насть, не спеши, давай попробуем?».

— Нет желания по примеру Юли Ефимовой перейти на индивидуальную подготовку?

— Я не могу себе этого позволить. У меня дом, семья, ребенок. Я не могу до такой степени принадлежать себе, чтобы постоянно ездить по сборам и соревнованиям. Поэтому в основном тренируюсь дома.

— Для этой работы у вас есть все, или чего-то не хватает?