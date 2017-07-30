Анастасия Фесикова: Ефимова мотивировала нас финалом на «полтиннике»
Капитан сборной России — о серебряной медали в эстафете и об итогах чемпионата мира.
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— Моя задача была выплыть из 59 секунд, — начала Анастасия Фесикова. — Это удалось, хотя, конечно же, было тяжело. Я плыла и думала: «Юля, стой! Стой! Я плыву!» Вспоминала нашу с ней смешанную эстафету на чемпионате мира в Казани, когда мы вообще еле доплыли свои этапы. Просто нам сегодня все удалось — сделали тот результат, на который были готовы и на который настраивались. Когда уже все закончилось, Юля мне сказала: «Мы вместе сделали это!» Столько раз у нас
— Вы же — капитан команды?
— Ну, конечно. У меня вообще самые лучшие ребята. Пользуясь случаем, хочу поздравить
— Как объяснить столь мощный прорыв?
— Появилась команда. Одна из лучших за все время, что я плаваю. Никто никому не мешает, все, наоборот, стараются друг другу помочь, поддержать, проводить на старт, поздравить. Классно, что нам удалось поставить такой восклицательный знак!
— Во всех своих финалах вы показали очень высокое время. Какая из дистанций порадовала сильнее?
— Конечно, стометровка. Когда я проплыла за 58,83, то поняла, что возможно вот он, этот момент, с которого
— А были сомнения по этому поводу?
— Большие. На чемпионате России я ведь не отобралась на стометровку, не выполнила норматив и не должна была эту дистанцию плыть. Но главный тренер решил, что мы с Дашей Устиновой должны плыть. Мне дали этот шанс, и я им воспользовалась.
— Никогда не считали, сколько раз за свою карьеру вы передавали эстафету Ефимовой?
— Ой, да мы всю жизнь вместе плаваем. И очень долго к этому серебру шли.
— В этой радостной суматохе обратили внимание, что Ефимова
— А как же! Юлька вообще молодец. Начала нас мотивировать еще своим финалом на «полтиннике». И в эстафете задел создала колоссальный.
— С приходом нового главного тренера появилось
— Появилось спокойствие. Сергей Валентинович (Колмогоров. — Прим. «СЭ») не дергает нас, нет ненужных собраний,
— На этом чемпионате хорошо видно, что многие пловцы как бы снизили обороты после Олимпийских игр. Как думаете, скорости к следующему первенству вырастут в плавании на спине сильно?
— Наверняка. Два года назад я проплыла в Казани стометровку за 59,7 и была пятой. Сейчас я пятая с результатом 58,8. Естественно результаты растут, на «полтиннике» так вообще растут неимоверно. Это радует на самом деле.
— Будете пробовать сопротивляться?
— Если честно, я собиралась поставить точку в карьере, не хотела поначалу даже начинать готовиться к нынешнему чемпионату, а сейчас вот задумалась: почему не попробовать остаться? Мне и Сергей Валентинович на этапе Кубка мира сказал: «Насть, не спеши, давай попробуем?».
— Нет желания по примеру Юли Ефимовой перейти на индивидуальную подготовку?
— Я не могу себе этого позволить. У меня дом, семья, ребенок. Я не могу до такой степени принадлежать себе, чтобы постоянно ездить по сборам и соревнованиям. Поэтому в основном тренируюсь дома.
— Для этой работы у вас есть все, или
— Не хватает Хома Гарави — врача, который работал со мной раньше.
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