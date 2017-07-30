Юлия Ефимова: Надеюсь, теперь меня запомнят надолго

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— Как готовились к 50 метрам?

— Смотрела свои прошлые заплывы, чтобы примерно подсчитать, как точно попасть в касание. В принципе, я сделала сегодня все отлично. Показала всего на 0,02 хуже личного рекорда. Очень давно так быстро не плавала! И не попала в касание совсем немного.

Этим чемпионатом я довольна. У меня лучшее время в эстафете, всего 0,02 не хватило до рекорда на 50 м, очень близко к лучшим показателям проплыла 200 метров. Значит, мы все делаем правильно. Впереди три года, чтобы меня полностью отпустило.

— Что с вами случается в эстафетах? Вы и так очень быстро плывете, но в них просто преображаетесь.

— Эстафета есть эстафета. Девчонки по-хорошему заводят меня (смеется).

— Они сказали, вы поете песни перед стартом. Какие?

— У нас есть песня, которую мы поем очень давно. «Комбат-Батяня». Но это для веселья. Чтобы завестись, поднять командный дух.

— Настя Фесикова говорила об удивительной атмосфере в сборной. Согласны?

— Абсолютно. Наконец у нас никаких собраний, на которых бранят или забивают голову какой-то чушью. Как вспомню это, аж плохо становится. С Сергеем Валентиновичем стало намного лучше. Он многим дал свободу. Ребята раскрепостились. Еще бы не пара подводных камней, было бы вообще отлично.

— Что за разговоры о декрете были у вас с девчонками перед выходом на старт?

— Ой, слушайте! Настя с Вероникой перед стартом сказали, что если останемся без медали — уйдут в декрет. Я такая: «Подождите! А если будем с медалью, остаетесь до Токио?» Они согласились. Так что придется им отложить (смеется).

— Наверное, вы особенно рады, что медаль завоевала Фесикова? В Барселоне четыре года назад ваша четверка выигрывала бронзу, но без Насти в составе.

— Вы совершенно правы. Мы говорили с ней об этом накануне. Мы же вместе плавали эту эстафету с 2008 года! И, наконец, у нас все получилось!

— В целом чемпионата мира получился для вас крутым?

— Думаю, да. Хотелось бы лучшего, но сегодняшним двум медалям очень рада.

— Для вас принципиально было не только выиграть серебро командой, но и обойти Лилли Кинг в личном соперничестве?

— Конечно. Это хорошо. Теперь будем пытаться повторить это в личном заплыве.

— Планируете ли продолжать работу с Роландом Шуманом над стартом?

— Да. У нас было мало времени, чтобы нормально его подготовить. У него было 20 лет! А у меня всего три недели. В результате старт иногда получается классным, а иногда — совсем мимо. Но я знаю, над чем работать, какие упражнения делать. Мы с Роландом постоянно на связи. Планируем привлекать и новых тренеров и спортсменов.

— Как относитесь к тому, что стали самой титулованной россиянкой в истории плавания по части медалей на чемпионатах мира?

— Это очень здорово. Надеюсь, теперь меня запомнят надолго!

— Вы выступите в Москве на этапе Кубка мира. А Кинг там будет?

— Не думаю.